РФ вдарила ракетами по центру Дніпра: є 'приліт' у житловий будинок, загинули люди

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. У місті прогриміла серія вибухів. Є влучання в житловий будинок. Відомо про 2 загиблих та 15 поранених.

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Ракетного удару по Дніпру армія РФ завдала рано вранці 19 квітня / Коллаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/dnipropetrovskaODA

Російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпру. У місті прогриміла серія вибухів. Пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.

"Дніпро під ракетним обстрілом. Наші захисники неба працюють. Перебувайте в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги", - написав у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак о 05:21 ранку 19 квітня.

Пізніше він уточнив, що в Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть перебувати люди.

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Спочатку повідомлялось про шістьох постраждалих.

"На Криворіжжі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Є руйнування і на Синельниківщині. Там загинула жінка. Більше інформації - згодом", - додав очільник ОВА.

О 6:56 мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість постраждалих у Дніпрі зростала до дев'яти осіб.

За його словами, удар припав по самому центру міста. Постраждали цивільні люди.

Оновлені дані станом на 7:39. Лисак повідомив, що у Дніпрі загинули дві людини внаслідок ракетного удару РФ. Ще 15 людей поранено.

Крім житлового будинку у місті пошкоджено два інфраструктурні об'єкти.

Наслідки ракетного удару РФ по Дніпру / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Дніпропетровської ОВА Лисак повідомив о 8:04, що кількість постраждалих постійно збільшується.

На даний момент відомо про 15 поранених у Дніпрі.

У Кривому Розі постраждали троє людей, ще троє - у Синельниковому. Зокрема, і дві дитини.

Одна восьмирічна дитина померла в лікарні.

Дивіться відео - Так виглядають наслідки ракетного удару РФ по Дніпру вранці 19 квітня:

На ракетний удар по Дніпру відрегував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дніпро. Загиблі та поранені цивільні. Удар по житловому будинку в центрі міста. Терор. Тільки сила зупинить терор. Колективна сила демократичного світу", - написав він у Telegram.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на ракетний удар по Дніпропетровській області 19 квітня.

За його словами, у Дніпрі ведуться рятувальні операції після удару, завданого російськими силами. Декілька поверхів будинку зруйновано, а вокзал отримав значні пошкодження.

"Під ударом на Дніпровщині були також Кривий Ріг та Синельникове. Всім пораненим надається допомога. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у Telegram.

Ракетні атаки РФ на Україну - останні новини

17 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Ракетний удар зафіксовано по об'єкту соціальної інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що армія РФ завдала удару по Чернігову за допомогою трьох крилатих ракет типу "Іскандер".

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

За словами заступника глави Офісу Президента України Олексія Кулеби, внаслідок обстрілу Чернігова зруйновано восьмиповерховий будинок, ушкоджень зазнали 4 багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, а також пошкоджено десятки автомобілів.

17 квітня вибухи прогриміли і в Одесі. Окупанти атакували інфраструктуру регіону.

Зазначимо, у Силах оборони визнали, що Росія зараз завдає точкових ударів по території України. Серед цілей - зокрема засоби протиповітряної оборони.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що динаміка денних ударів Росії по Україні спирається на розвідувальну інформацію, отриману ворогом уночі.

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