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РФ битиме по максимуму: у ЗСУ назвали цілі ракетних ударів окупантів

Олексій Тесля
21 квітня 2024, 17:41
У ворога ще залишається досить багато ракет, попередив Ілля Євлаш.
Євлаш, ракета
Ілля Євлаш попередив про загрозу нових ударів РФ / колаж Главред, скріншоти з відео

Перед передачею Україні винищувачів F-16 РФ буде максимально інтенсифікувати нанесення ударів, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного марафону, за останні місяці ворог інтенсифікував масовані атаки по Україні.

"Звичайно, ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, намагатиметься вибити критичну енергетичну інфраструктуру наскільки це можливо", - зазначив представник ЗС.

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Співрозмовник також уточнив, що у ворога залишається досить багато ракет. Деякі типи ракет ворог застосовує проти України одразу після виробництва - з конвеєрів.

"Це все продовжується. І власне до постачання... систем ППО різних типів і F-16 нам треба триматися і відбивати ці атаки ворога", - додав Євлаш.

Удари РФ по Україні: останні новини за темою

Нагадаємо, що РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Як повідомили в Укренерго, у Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень. Метою атаки дронами і ракетами були, зокрема, об'єкти генерації електроенергії.

Володимир Зеленський розкрив масштаби удару РФ по енергетиці. Комунальні служби, енергетики та ремонтні бригади безперервно працюють, намагаючись ліквідувати наслідки ракетної атаки РФ. Майже всюди вдалося відновити стабільне енергопостачання.

РФ скинула бомби на ТЕС у Кураховому Донецької області. Зазначається, що серед постраждалих - дві жінки та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років. У них закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

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