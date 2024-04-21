РФ битиме по максимуму: у ЗСУ назвали цілі ракетних ударів окупантів

У ворога ще залишається досить багато ракет, попередив Ілля Євлаш.

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Ілля Євлаш попередив про загрозу нових ударів РФ / колаж Главред, скріншоти з відео

Перед передачею Україні винищувачів F-16 РФ буде максимально інтенсифікувати нанесення ударів, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного марафону, за останні місяці ворог інтенсифікував масовані атаки по Україні.

"Звичайно, ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, намагатиметься вибити критичну енергетичну інфраструктуру наскільки це можливо", - зазначив представник ЗС.

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Співрозмовник також уточнив, що у ворога залишається досить багато ракет. Деякі типи ракет ворог застосовує проти України одразу після виробництва - з конвеєрів.

"Це все продовжується. І власне до постачання... систем ППО різних типів і F-16 нам треба триматися і відбивати ці атаки ворога", - додав Євлаш.

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Нагадаємо, що РФ масовано атакувала об'єкти енергетики. Як повідомили в Укренерго, у Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень. Метою атаки дронами і ракетами були, зокрема, об'єкти генерації електроенергії.

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Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

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