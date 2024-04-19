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Ракетний удар 19 квітня: ЗСУ знищили 15 ракет, 14 дронів і бомбардувальник ТУ-22М3

Анна Ярославська
19 квітня 2024, 10:17
Загалом окупанти застосували 36 засобів повітряного нападу - 22 ракети різних типів і 14 ударних безпілотників.
Ту-22М3, Х-22
ЗСУ знищили 15 ракет, 14 дронів і бомбардувальник ТУ-22М3 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У ніч на 19 квітня армія країни-агресора РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 15 ракет різних типів, зокрема дві крилаті ракети Х-22, і 14 ударних безпілотників.

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram, загалом окупанти застосували 36 засобів повітряного нападу - 22 ракети різних типів і 14 ударних безпілотників:

  • 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань, РФ);
  • 14 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" (з районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ);
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська область і з акваторії Азовського моря);
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (з тимчасово окупованого Криму);
  • 6 крилатих ракет Х-22 з дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

відео дня

У результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";
  • 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 2 крилаті ракети Х-22.
Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/ComAFUA

Крім того, Олещук заявив, що 19 квітня вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

"Ту-22М3 - носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б'ють по мирних українських містах", - написав він.

Олещук додав, що під час сьогоднішньої атаки вперше було знищено дві російські ракети Х-22.

Ракета Х-22 - що про неї відомо

Х-22 "Буря" (за класифікацією НАТО - AS-4 Kitchen - "Кухня") - радянська/російська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22, пише Вікіпедія.

Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових і площинних цілей за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної боєголовки.

Ракета Х-22 тривалий час перебувала у виробництві та має безліч модифікацій.

За даними ЗМІ, ворожий Ту-22МЗ збили із зенітного ракетного комплексу С-200. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

Як повідомляв Главред, вранці 19 квітня стало відомо, що на території Ставропольського краю країни-агресора РФ впав дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3.

Літак впав недалеко від хутора Богомолов Ставропольського краю. На борту перебувало четверо льотчиків.

Міноборони Росії підтвердило катастрофу Ту22М3 у Ставропольському краї. Там повідомили, що літак упав після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування.

Ракетний удар 19 квітня: ЗСУ знищили 15 ракет, 14 дронів і бомбардувальник ТУ-22М3
З яких літаків РФ обстрілює Україну / Інфографіка - Главред

Ракетний удар 19 квітня - останні новини

19 квітня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку.

За останніми даними МВС, у Дніпрі двоє людей загинули, ще 16 - поранені. Психологічну допомогу отримали 30 осіб.

У Синельниківському районі пошкоджено понад десяток приватних будинків. Спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинули 6 людей, серед яких діти 6 та 8 років. Ще двоє людей травмовані.

Кількість постраждалих, імовірно, зростатиме. Розбір завалів пошкоджених будинків триває.

  • Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС
  • Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024
    Ракетний удар по Дніпру 19 квітня 2024 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ДСНС

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