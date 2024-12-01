РФ вдарила ракетами, КАБами та БПЛА: Зеленський розкрив деталі масованих атак

Жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого тривалого часу, наголосив президент.

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Володимир Зеленський розповів про відбиття ударів РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, АрміяInform

Ключове:

За тиждень РФ вдарила по Україні сотнями ракет, КАБів і БПЛА

У ніч на неділю ЗСУ збили понад 30 дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за тиждень РФ застосувала проти України понад 500 КАБів, 660 дронів і приблизно 120 ракет.

"Загалом за тиждень Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів і близько 120 ракет різних типів", - написав він у Telegram.

відео дня

Глава держави зазначив, що в ніч на неділю українська протиповітряна оборона збила понад 30 ударних безпілотників.

За його словами, жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого тривалого часу.

/ Інфографіка: Главред

"Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють заради сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка примусить Росію до справедливого миру та відновлення миру і безпеки в Європі. Дякую всім, хто це розуміє і підтримує нас", - резюмував Зеленський.

Дивіться відео - РФ атакує Україну ракетами та дронами:

/ Скриншот

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В даний час є безпілотною зброєю.

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