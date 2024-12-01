РФ вдарила ракетами, КАБами та БПЛА: Зеленський розкрив деталі масованих атак

Ключове:
- За тиждень РФ вдарила по Україні сотнями ракет, КАБів і БПЛА
- У ніч на неділю ЗСУ збили понад 30 дронів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за тиждень РФ застосувала проти України понад 500 КАБів, 660 дронів і приблизно 120 ракет.
"Загалом за тиждень Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів і близько 120 ракет різних типів", - написав він у Telegram.
Глава держави зазначив, що в ніч на неділю українська протиповітряна оборона збила понад 30 ударних безпілотників.
За його словами, жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого тривалого часу.
"Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють заради сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка примусить Росію до справедливого миру та відновлення миру і безпеки в Європі. Дякую всім, хто це розуміє і підтримує нас", - резюмував Зеленський.
Дивіться відео - РФ атакує Україну ракетами та дронами:
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Нагадаємо, війська РФ дронами атакували Київ: у столиці прогриміли вибухи. Росіяни повторно атакували Київ безпілотниками, у столиці прогриміли вибухи, працювало ППО.
Як повідомляв Главред, вночі 27 листопада РФ запустила дрони по Києву. Працювали сили ППО. Повідомлялося про падіння уламків у Дніпровському районі та пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.
Раніше повідомлялося про те, що Росія запустила по Києву БПЛА Shahed. У місті гриміли вибухи, працювала ППО. У Дніпровському районі через падіння уламків загорілася зовнішня обшивка будівлі поліклініки.
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Що таке крилата ракета?
Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю.
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