Війська РФ дронами атакували Київ: у столиці прогриміли вибухи, подробиці

Росіяни повторно атакували Київ безпілотниками, у столиці прогриміли вибухи, працює ППО.

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Сили оборони відбивають ворожу атаку БПЛА на Київ / Колаж: Главред, фото: АрміяІнформ, ua.depositphotos.com (ілюстративне фото)

Що сталося у Києві:

РФ атакувала столицю БПЛА, прогриміли вибухи

В одному з районів зафіксовано падіння уламків

ППО ЗСУ збили близько десятка безпілотників

Російські окупанти 1 грудня атакували Київ безпілотниками. Сили оборони

відбили спроби ворожих ударів. Уламки одного з ворожих дронів упали в Голосіївському районі. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Після 7 ранку в столиці знову оголосили повітряну тривогу. Прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про роботу ППО.

Як повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації, у житловому будинку через вибухову хвилю вибито вікна.

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"Унаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі столиці. Попередньо пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею вибито вікна. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначено в повідомленні.

Також уточнюється, що в Голосіївському районі в одному з житлових будинків вибило вікна. Пошкоджено 6 автомобілів.

Знищено близько десятка БПЛА

Сили оборони України зафіксували та знищили близько десятка ударних дронів російських окупантів, які загрожували столиці.

Коротко про беспілотники Shahed / Інфографіка: Главред

Повторна атака на Київ

Після 7 ранку в столиці знову оголосили повітряну тривогу. Пролунали вибухи.

"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - попередили у КМВА.

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Як повідомляв Главред, вночі 27 листопада РФ запустила дрони по Києву. Працювали сили ППО.

Повідомлялося про падіння уламків у Дніпровському районі та пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.

Вранці 28 листопада РФ атакувала Київ ракетами і дронами. Фіксували падіння уламків у Дніпровському та Дарницькому районах.

Увечері Росія запустила по Києву БПЛА Shahed. У місті лунали вибухи, працювала ППО. У Дніпровському районі через падіння уламків загорілася зовнішня обшивка будівлі поліклініки.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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