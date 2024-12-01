Війська РФ дронами атакували Київ: у столиці прогриміли вибухи, подробиці

Що сталося у Києві:
- РФ атакувала столицю БПЛА, прогриміли вибухи
- В одному з районів зафіксовано падіння уламків
- ППО ЗСУ збили близько десятка безпілотників
Російські окупанти 1 грудня атакували Київ безпілотниками. Сили оборони
відбили спроби ворожих ударів. Уламки одного з ворожих дронів упали в Голосіївському районі. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Після 7 ранку в столиці знову оголосили повітряну тривогу. Прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про роботу ППО.
Як повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації, у житловому будинку через вибухову хвилю вибито вікна.
"Унаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі столиці. Попередньо пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею вибито вікна. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначено в повідомленні.
Також уточнюється, що в Голосіївському районі в одному з житлових будинків вибило вікна. Пошкоджено 6 автомобілів.
Знищено близько десятка БПЛА
Сили оборони України зафіксували та знищили близько десятка ударних дронів російських окупантів, які загрожували столиці.
Повторна атака на Київ
Після 7 ранку в столиці знову оголосили повітряну тривогу. Пролунали вибухи.
"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - попередили у КМВА.
Повітряні атаки окупантів Росії на Київ - новини за темою:
Як повідомляв Главред, вночі 27 листопада РФ запустила дрони по Києву. Працювали сили ППО.
Повідомлялося про падіння уламків у Дніпровському районі та пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.
Вранці 28 листопада РФ атакувала Київ ракетами і дронами. Фіксували падіння уламків у Дніпровському та Дарницькому районах.
Увечері Росія запустила по Києву БПЛА Shahed. У місті лунали вибухи, працювала ППО. У Дніпровському районі через падіння уламків загорілася зовнішня обшивка будівлі поліклініки.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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