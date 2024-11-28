У Києві пролунали вибухи: уламки БпЛА влучили у поліклініку, є постраждалий

Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у столиці загорілася зовнішня частина поліклініки.

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Україна під атакою ударних дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Коротко:

У Києві пролунали вибухи

Внаслідок атаки дронів є пошкодження обʼєктів у столиці

Увечері, 28 листопада, країна-агресор атакувала Київ "Шахедами". У столиці було чутно вибухи, по ворожих дронах працювала ППО. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

Він закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.

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Згодом він додав, що у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки.

"Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках. Екстрені служби прямують на місце.", - написав Кличко.

У КМВА додали, що наразі відомо про одного постраждалого. Надається медична допомога.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що ворожі дрони продовжують фіксуватись у повітряному просторі України, зокрема, ударні БпЛА рухаються з Київщини в бік Житомирщини.

Також група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

23:53 За даними Віталія Кличка, займання на фасаді будівлі поліклініки в Дніпровському районі загасили.

"Пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева в дворі. Постраждав охоронець закладу. Його госпіталізували.", - додав мер.

Дрон "Shahed" / Інфографіка: Главред

00:08 Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА також впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури в Святошинському районі столиці.

00:41 За даними КМВА, у Дніпровському районі, поруч із пошкодженим медичним закладом виявлено пошкодження скління вікон та фасадних частин під’їздів в трьох багатоповерхових житлових будинках навколо.

"У постраждалого , якого виявили на місці, закритий перелом лівої стегнової кістки.", - йдеться в повідомленні.

Удари РФ по території України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 листопада під час ракетної атаки Росії у Києві пролунали вибухи. У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.

Стало відомо, що РФ запустила майже 200 ракет і дронів. Військові повідомили, що ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України. Було підтверджене збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр".

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 28 листопада, Росія масовано атакувала критичну інфраструктуру - під ударом опинились електричні підстанції в різних областях України. Є влучання.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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