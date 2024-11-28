У Києві пролунали вибухи: уламки БпЛА влучили у поліклініку, є постраждалий

Коротко:
- У Києві пролунали вибухи
- Внаслідок атаки дронів є пошкодження обʼєктів у столиці
Увечері, 28 листопада, країна-агресор атакувала Київ "Шахедами". У столиці було чутно вибухи, по ворожих дронах працювала ППО. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.
Він закликав мешканців столиці перебувати в укриттях.
Згодом він додав, що у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки.
"Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках. Екстрені служби прямують на місце.", - написав Кличко.
У КМВА додали, що наразі відомо про одного постраждалого. Надається медична допомога.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що ворожі дрони продовжують фіксуватись у повітряному просторі України, зокрема, ударні БпЛА рухаються з Київщини в бік Житомирщини.
Також група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
23:53 За даними Віталія Кличка, займання на фасаді будівлі поліклініки в Дніпровському районі загасили.
"Пошкоджені стіна будівлі закладу, вибиті вікна, зламані дерева в дворі. Постраждав охоронець закладу. Його госпіталізували.", - додав мер.
00:08 Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА також впали на територію одного з обʼєктів інфраструктури в Святошинському районі столиці.
00:41 За даними КМВА, у Дніпровському районі, поруч із пошкодженим медичним закладом виявлено пошкодження скління вікон та фасадних частин під’їздів в трьох багатоповерхових житлових будинках навколо.
"У постраждалого , якого виявили на місці, закритий перелом лівої стегнової кістки.", - йдеться в повідомленні.
Удари РФ по території України - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 листопада під час ракетної атаки Росії у Києві пролунали вибухи. У КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.
Стало відомо, що РФ запустила майже 200 ракет і дронів. Військові повідомили, що ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України. Було підтверджене збиття 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр".
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 28 листопада, Росія масовано атакувала критичну інфраструктуру - під ударом опинились електричні підстанції в різних областях України. Є влучання.
Читайте також:
- В Україні - екстрені відключення світла: РФ завдала ракетного удару по енергетиці
- Які енергообʼєкти Україна не може захистити від ударів РФ: аналітик розкрив деталі
- 12 прильотів під час масованої атаки по Україні: у ЗСУ розкрили наслідки ударів
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред