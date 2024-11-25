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РФ не припиняє терор дронами: окупанти за ніч випустили 145 БпЛА

Маріна Фурман
25 листопада 2024, 12:02оновлено 25 листопада, 12:41
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Окупанти масовано атакували Україну ударними дронами, керованими авіабомбами та авіаційними ракетами Х-59/69.
дрон, ПВО
Україна під атакою дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ атакувала Україну ударними дронами
  • Сили ППО працювали у декількох областях України
  • Повітряним силам ЗСУ вдалося збити 71 дрон

У ніч на 25 листопада 2024 року окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed" та БпЛА невстановленого типу. Про це повідомило Командування Повітряних сил ППО.

Згідно з даними Повітряних сил, безпілотники ворог запускав із напрямків — Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Криму.

відео дня

Всього Росія випустила по Україні 145 дронів. Ще 71 дрон - локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі.

"До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.", - йдеться в повідомленні.

ПС
Скільки цілей вдалося збити / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 11.00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Також протягом дня 24 листопада 2024 року з 10.00 по 17.30 ворог завдав повторного удару безпілотниками різних типів, керованими авіабомбами та керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

РФ не припиняє терор дронами: окупанти за ніч випустили 145 БпЛА
Ударний БпЛА "Shahed" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 25 листопада країна-агресор РФ атакувала безпілотниками столицю України. У Києві працювали сили ППО. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на приватну забудову. Попередньо, обійшлося без пожежі та постраждалих.

У неділю, 24 листопада, вибухи пролунали у Чернігові під час повітряної тривоги, руйнувань у місті немає, повідомив в. о. міського голови Олександр Ломако. Зі свого боку голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус уточнив, що ворог завдав ракетного (попередньо) удару по Чернігівщині.

Президент України Володимир Зеленський інформував, що в понеділок, 25 листопада, російські окупанти атакували регіони України. Зокрема, вибухи прогриміли в Одесі, Запоріжжі та Харкові. За словами Зеленського, Росія від учорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти українських областей.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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