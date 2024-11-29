Окупанти помилково збили свій БПЛА за 10 мільйонів рублів: воєнкори РФ в паніці

Росіяни показово на камеру збили "трофейний" безпілотник, але з'ясувалося, що ця "пташка" була їхньою.

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Росіяни спершу намагалися приховати свою помилку, а потім виправдовувались / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

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У Бєлгородській області росіяни збили власний безпілотник

Вартість БпЛА оцінюють у понад 10 мільйонів рублів

Воєнкори стверджують, що "пташка" ціла і не ушкоджена після збиття

У Бєлгородській області країни-агресора Росії представники тероборони з загону "Барс" збили розвідувальний безпілотник. Однак згодом з'ясувалося, що це був дорогий російський БпЛА.

Відео інциденту спершу з'явилося на каналі російської спеціальної кореспондентки Ольги Курлаєвої. Однак подала вона його, як переможні кадри відпрацювання російських окупантів зі стрілецької зброї по безпілотнику України "Фурія".

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Коли ж стало зрозуміло, що на відео насправді росіяни збивають свій же БпЛА угруповання ЗС РФ "Північ", який коштує більше 10 мільйонів рублів, росіянка поспішно видалила допис із соцмереж.

Але дуже швидко у Мережі російські воєнкори накинулися із критикою на Курлаєву та окупантів, тож їй довелося виправдовуватися. Кореспондентка заявила, нібито на безпілотнику не було жодних розпізнавальних знаків і про його переміщення ніхто не попереджав.

"Рухався об'єкт у бік населеного пункту. По цілі (безпілотнику - Главред) працювали і прикордонники і мужики з тероборони. А що їм треба було стояти та дивитися?", - написала вона.

Курлаєва також заявила, нібито безпілотник приземлився на землю без жодних пошкоджень і похвалила окупантів за те, що вони відпрацювали по БпЛА. От тільки навіть самі росіяни не вірять у те, що російський безпілотник залишився неушкоджений та подвигу у роботі тероборонівців не бачать.

БпЛА в Белгородській області - останні новини

Нагадаємо, безпілотники регулярно літають над територією Бєлгородської області, зокрема українські. У другій половині листопада там прогриміли вибухи, дрони атакували завод компанії ЕФКО.

За декілька днів до цього, як писав Главред, у Бєлгородській області країни-агресора дрон уразив нафтобазу. Згодом з'ясувалося, що ЗСУ за допомогою безпілотника атакували об'єкт на території Старооскольського міського округу.

До цього також місто Бєлгород і Бєлгородський район неодноразово зазнавали масованої атаки БпЛА, хоча в Міноборони країни-агресора РФ стверджували про нібито збиття усіх повітряних цілей.

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