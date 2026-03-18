Ударили по заводах та літаках, є прильоти - Генштаб розкрив деталі атаки по Росії

Юрій Берендій
18 березня 2026, 17:59оновлено 18 березня, 18:39
Сили оборони України завдали ударів по об’єктах російського авіаційного комплексу, пошкодивши літаки та ангари, масштаби збитків наразі уточнюються.
Генштаб розкрив деталі масованої атаки по Росії / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Сили оборони вдарили по авіабудівному та авіаремонтному заводах Росії
  • Літаки отримали пошкодження різного ступеня важкості
  • Наслідки атак уточнюються

Сили оборони України завдали ударів по авіаційних підприємствах на території Росії. Йдеться про авіабудівний заводу "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод в Новгородській області. Про результати ударів 16 і 17 березня повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що 16 березня українські підрозділи уразили інфраструктуру підприємства "Авіастар" у районі Ульяновська з метою зниження можливостей російського військово-промислового комплексу.

Завод входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, що належить до структури "Ростех", і займається виробництвом військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговуванням важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

"За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня. Масштаби завданих збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 17 березня було уражено об’єкти 123-го авіаремонтного заводу в місті Стара Русса Новгородської області. Це підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їхніх комплектуючих і має власну злітно-посадкову смугу, що дає змогу приймати важкі літаки безпосередньо на своїй території.

"За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410. Масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих об’єктах ВПК окупантів, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.", - резюмували в Генштабі.

Іл-76 / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна нарощує удари по території країни-агресорки. Водночас їх ефективність настільки висока, що навіть російські посадовці не можуть приховати наслідки атак дронів і ракет. Про це свідчить заява секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу під час виїзної наради в Уральському федеральному окрузі, де він висловив занепокоєння ситуацією з безпекою в регіоні.

У період з 14 по 16 березня 2026 року Москва та Московська область зазнали однієї з наймасштабніших атак безпілотників із початку року. За даними російської влади, лише за одну добу по території РФ було випущено близько 300 дронів, частина з яких прямувала безпосередньо до столиці.

Водночас високоточний удар України по заводу "Кремній Ел" у Брянську 10 березня спричинив значний резонанс у російському військовому середовищі. Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, пошкодження виявилися настільки серйозними, що відновлення одного з ключових корпусів підприємства без повної реконструкції практично неможливе.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

