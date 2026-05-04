Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

Юрій Берендій
4 травня 2026, 20:33оновлено 4 травня, 21:06
У РФ оголосили про так зване "перемир’я" на 8–9 травня, одночасно висунувши Україні ультимативні вимоги та пригрозивши масованими ударами по Києву.
В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі
В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Міноборони РФ названо дати одностороннього перемир'я у війні
  • В РФ пригрозили Україні ударами по центру Києва в разі порушення перемир'я

Країна-агресорка Росія офіційно оголосила про режим припинення вогню у війні проти України. Перемир'я має тривати 8-9 травня для відзначення Дня перемоги в Росії. Про це повідомляє Міноборони РФ.

"Відповідно до рішення Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Російської Федерації В.В. Путіна, 8–9 травня 2026 року оголошується перемир’я на честь відзначення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У Міністерстві оборони РФ заявили, що очікують від української сторони аналогічних кроків у відповідь.

Також у російському оборонному відомстві звернули увагу на заяву українського керівництва, зроблену в Єревані під час саміту Європейської політичної спільноти, у якій, за їхніми словами, містилися погрози завдати удару по Москві саме 9 травня.

У зв’язку з цим у РФ зазначили, що ЗС РФ вживатимуть усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки під час проведення святкових заходів.

"У разі спроб київського режиму реалізувати свої злочинні плани з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Збройні Сили Російської Федерації завдадуть у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва. Росія, незважаючи на наявні у нас можливості, з гуманітарних міркувань раніше утримувалася від таких дій. Попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно покинути місто", - йдеться у повідомленні.

В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Яка ціль російських погроз ударом по центру Києва - Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Путін занепокоєний проведенням параду у Москві 9 травня, тому активізував інформаційну кампанію, використовуючи Міноборони РФ для поширення заяв із погрозами ударів по Києву.

"Таке враження, що раніше вони не наносили ударів по столиці України, по цивільному населенню. Щодня удари по цивільних містах, постійні атаки, ракети, дрони запускають по Києву, вбивають людей, дітей, і вічно брешуть… Путін може завершити війну - все залежить тільки від нього. Але він ухиляється від цього, постійно, і вічно бреше", - наголосив він у дописі в Telegram.

Допис Андрія Коваленка
Допис Андрія Коваленка / Скріншот

Перемир'я 9 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про нібито погоджене між США та Росією припинення вогню на 9 травня не відповідає дійсності, адже Київ не отримував жодних офіційних пропозицій.

За його словами, ні з боку Кремля, ні з боку Вашингтона не надходило жодних ініціатив щодо запровадження перемир’я.

Українська сторона також публічно відкинула заяви Москви про таку ініціативу, назвавши їх інформаційним маневром, спрямованим насамперед на вплив на США, зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні парад 9 травня Парад Перемоги парад перемоги в Москві новини України Перемир'я 9 травня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна оголосила про початок безстрокового перемир'я у війні - деталі рішення

Україна оголосила про початок безстрокового перемир'я у війні - деталі рішення

21:51Війна
В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

20:33Війна
"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

20:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

За п'ять днів до параду 9 травня Москву атакували дрони: що відомо

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"

Максим Галкін публічно визнав третю дитину: "Хтось не знав"

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дітей із вівцями за 33 с

Спотворювали до невпізнання: які прізвища були в СРСР під суворою забороною

Спотворювали до невпізнання: які прізвища були в СРСР під суворою забороною

Останні новини

23:24

Тепло принесе нову небезпеку: синоптики попередили, що чекає на Черкащину

23:02

Не доведеться викорчовувати: як легко прибрати пень з ділянки всього за 1 день

22:24

Весна набирає обертів: до яких цифр стрибне температура у Дніпрі та області

22:03

До настання +35°C: як підготувати та почистити кондиціонер перед сезоном

21:54

Небезпечна помилка з пергаментним папером, яку допускає більшість: що робити заборонено

Росію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄСРосію у червні чекає новий удар: Владислав Власюк - про 21-й пакет санкцій ЄС
21:51

Україна оголосила про початок безстрокового перемир'я у війні - деталі рішення

21:23

Фундамент врожаю томатів: три домашні хитрощі при посадці в грунтВідео

21:14

Гаманці стануть важчими: три знаки зодіаку, до яких у травні прийдуть гроші

21:01

Берізка зникне раз і назавжди: як правильно позбутися бур'янаВідео

Реклама
20:33

В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

20:25

Дім подає знак: які побутові дрібниці вважаються попередженням про небезпеку

20:22

"З нами ніхто не зв’язувався": Зеленський різко відповів на заяви РФ щодо перемир'я

20:12

Розсада "згорить" за ніч: яка поширена помилка знищує помідориВідео

20:05

Новий підхід до мобілізації: у Міноборони розповіли, що кардинально зміниться

20:01

Зроблено гігантський крок до миру на лінії фронту: Кох назвав причинуПогляд

19:44

Фіцо відмовився брати участь у параді в Москві 9 травня - що сталось

19:28

Говорити "можевельник" неправильно: як насправді слід називати цю рослину українською

19:23

"Люди-повітря": як мешканці одного з міст України масово ставали багатіямиВідео

19:16

Боїться своїх: розвідка розкрила фігуру, від якої Путін чекає зради

19:05

Хитрі хазяйки завжди кладуть ложку на підвіконня: навіщо так робити

Реклама
19:03

Вислів "на корточках" вживають неправильно - як сказати українськоюВідео

19:03

Собака після домашньої стрижки змінився до невпізнаваності: що з ним сталося

18:40

В Україні змінюють правила виходу на пенсію: що зміниться

18:37

Петра і Павла у 2026 році перенесли: дати за новим і старим стилем

18:20

Більше ніж спадкоємиця: куди витрачала мільйони найбагатша донька Роксолани

18:19

Переговори Фіцо з Зеленським: яку гучну заяву зробив словацький прем'єр після зустрічі

18:18

Рідкісні, але красиві імена: як назвати хлопчика і дівчинку у 2026 році

18:17

"Маємо бути готовими": в ДПСУ заявили про активність з боку Білорусі, що відомо

17:54

Спека до +29 накриє Львівщину, а за нею грози: коли очікувати похолодання

17:38

Україну розігріє майже до +30: синоптики назвали дату похолодання

17:32

Вперше офіційний транслятор в Україні: Київстар ТБ покаже бій Усика проти Верхувена – 23 травня

17:23

Житомирщину прогріє до + 28 градусів, однак радіти рано: коли погода різко зміниться

17:20

Виведення тисяч військових США з Європи: Трамп надіслав сигнал Путіну, чого чекати

17:11

"Заридала як білуга": наречена Квіткова вперше розповіла про весілля

16:33

Чи справді поява жаби на порозі віщує смерть - священник розкрив правдуВідео

16:22

"Щасливі й схвильовані": у 53-річної Кемерон Діас народилася третя дитина

16:21

Кім Чен Ин закликав молодь підтримати війну в Україні на боці РФ - Reuters

16:08

Долар раптово підскочив: новий курс валют на 5 травня

15:54

Вєрка Сердючка та Руслана повертаються на Євробачення 2026 — офіційна заява

15:19

Залишати ввімкненими не можна: експерти назвали найнебезпечніші побутові прилади

Реклама
15:13

"Принципова відмінність": якою буде нова політика Угорщини щодо РФ

14:59

Три знаки зодіаку переживуть переломний етап: доля готує сюрпризи

14:38

25-градусна спека та грозові дощі: синоптики здивували прогнозом погоди

14:17

Фіцо планує відвідати парад в РФ, але несподівано висловив підтримку Україні

14:16

Новий спадкоємець престолу: британська принцеса оголосила про вагітність

14:04

Гороскоп на завтра, 5 травня: Стрільцям - суперечки, Водоліям - прибуток

13:58

На кордоні з Придністров’ям посилюють оборону: ЗСУ готуються до різних сценаріїв

13:51

Усі бронювання перевірять: нардеп попередив, до чого готуватися українцям

13:45

"Це більше, ніж дитяча мрія": ХАС про роль ведучого у "Караоке на майдані"

13:22

Довгоочікуване тепло вривається у Полтавську область: як зміниться погода

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти