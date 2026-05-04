В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили ударами по центру Києва - деталі

У РФ оголосили про так зване "перемир’я" на 8–9 травня, одночасно висунувши Україні ультимативні вимоги та пригрозивши масованими ударами по Києву.

В РФ оголосили про перемир'я у війні і пригрозили Україні

Країна-агресорка Росія офіційно оголосила про режим припинення вогню у війні проти України. Перемир'я має тривати 8-9 травня для відзначення Дня перемоги в Росії. Про це повідомляє Міноборони РФ.

"Відповідно до рішення Верховного Головнокомандувача Збройних Сил Російської Федерації В.В. Путіна, 8–9 травня 2026 року оголошується перемир’я на честь відзначення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні", - йдеться у повідомленні. відео дня

У Міністерстві оборони РФ заявили, що очікують від української сторони аналогічних кроків у відповідь.

Також у російському оборонному відомстві звернули увагу на заяву українського керівництва, зроблену в Єревані під час саміту Європейської політичної спільноти, у якій, за їхніми словами, містилися погрози завдати удару по Москві саме 9 травня.

У зв’язку з цим у РФ зазначили, що ЗС РФ вживатимуть усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки під час проведення святкових заходів.

"У разі спроб київського режиму реалізувати свої злочинні плани з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Збройні Сили Російської Федерації завдадуть у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва. Росія, незважаючи на наявні у нас можливості, з гуманітарних міркувань раніше утримувалася від таких дій. Попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно покинути місто", - йдеться у повідомленні.

Яка ціль російських погроз ударом по центру Києва - Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Путін занепокоєний проведенням параду у Москві 9 травня, тому активізував інформаційну кампанію, використовуючи Міноборони РФ для поширення заяв із погрозами ударів по Києву.

"Таке враження, що раніше вони не наносили ударів по столиці України, по цивільному населенню. Щодня удари по цивільних містах, постійні атаки, ракети, дрони запускають по Києву, вбивають людей, дітей, і вічно брешуть… Путін може завершити війну - все залежить тільки від нього. Але він ухиляється від цього, постійно, і вічно бреше", - наголосив він у дописі в Telegram.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про нібито погоджене між США та Росією припинення вогню на 9 травня не відповідає дійсності, адже Київ не отримував жодних офіційних пропозицій.

За його словами, ні з боку Кремля, ні з боку Вашингтона не надходило жодних ініціатив щодо запровадження перемир’я.

Українська сторона також публічно відкинула заяви Москви про таку ініціативу, назвавши їх інформаційним маневром, спрямованим насамперед на вплив на США, зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

