Розвідка дізналася про плани РФ щодо нового наступу: полковник назвав напрямок атаки

Противник зараз посилює окремі підрозділи, доукомплектовуючи їх особовим складом.

Розкрито подробиці бойових дій на півдні

Противник посилює окремі підрозділи, доукомплектовуючи їх особовим складом

Фіксується збільшення сил РФ для підтримки наступальних дій

На півдні України російська армія не знижує темпи бойових дій і продовжує активно нарощувати свої ресурси.

Про це виданню "Ліга" повідомив представник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин.

За даними розвідки, противник зараз посилює окремі підрозділи, доукомплектовуючи їх особовим складом. Зокрема, йдеться про 55-ту дивізію морської піхоти Тихоокеанського флоту, яку планують перепідпорядкувати 5-й армії. Для відновлення одного з полків уже направили близько 150 військовослужбовців із резервів.

У районі Степногірська в Запорізькій області фіксується збільшення сил для підтримки наступальних дій. Артилерійські підрозділи отримали додаткові боєприпаси, а дронові частини — сотні ударних безпілотників типу "Молнія-2".

Також очікується перекидання понад 250 одиниць техніки з баз Східного військового округу РФ на окуповані території Донецької області.

За словами Волошина, такі кроки свідчать про те, що російська сторона має намір і надалі зберігати високу інтенсивність бойових дій, посилюючи штурмові підрозділи технікою, боєприпасами та безпілотними системами.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа.

