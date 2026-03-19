Розвідка дізналася про плани РФ щодо нового наступу: полковник назвав напрямок атаки

Головне:
На півдні України російська армія не знижує темпи бойових дій і продовжує активно нарощувати свої ресурси.
Про це виданню "Ліга" повідомив представник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
За даними розвідки, противник зараз посилює окремі підрозділи, доукомплектовуючи їх особовим складом. Зокрема, йдеться про 55-ту дивізію морської піхоти Тихоокеанського флоту, яку планують перепідпорядкувати 5-й армії. Для відновлення одного з полків уже направили близько 150 військовослужбовців із резервів.
У районі Степногірська в Запорізькій області фіксується збільшення сил для підтримки наступальних дій. Артилерійські підрозділи отримали додаткові боєприпаси, а дронові частини — сотні ударних безпілотників типу "Молнія-2".
Також очікується перекидання понад 250 одиниць техніки з баз Східного військового округу РФ на окуповані території Донецької області.
За словами Волошина, такі кроки свідчать про те, що російська сторона має намір і надалі зберігати високу інтенсивність бойових дій, посилюючи штурмові підрозділи технікою, боєприпасами та безпілотними системами.
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.
Про персону: Владислав Волошин
Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред