РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: на Полтавщині гриміли десятки вибухів

Головне:
- Росія здійснила масштабну комбіновану атаку
- Полтавщина зазнала інтенсивної атаки ракет та ударних безпілотників
У ніч на неділю, 15 червня, країна-агресор Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України.
Ворог бив ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомляло Командування Повітряних сил ЗСУ.
Старт ворожих ракет було зафіксовано з південного напрямку. Крім того, у повітря було піднято літак-носій гіперзвукових ракет "Кинджал", унаслідок чого по всій країні було оголошено повітряну тривогу.
Перші цілі українські військові виявили в Херсонській області - ракети рухалися через Миколаївську область у бік Кременчука (Полтавська область). Як повідомляє Суспільне, у Полтаві було чути вибухи, а місцеві ЗМІ зазначають, що це одна з наймасштабніших атак на Кременчук за весь час.
Спочатку місто атакували дрони-камікадзе, а пізніше - ракети різних типів. У Полтавській обласній військовій адміністрації підтвердили, що в регіоні працювала система ППО.
Подробиці удару по Кременчуку
Одночасно з цим регіон зазнав інтенсивної атаки ударних безпілотників, і за даними моніторингових ресурсів, саме тут тієї ночі спостерігалася найбільша концентрація ворожих дронів. Вибухи лунали, зокрема, і в Кременчуці.
Повідомляється про потужні вибухи, що прогриміли в місті. Зафіксовано численні удари не тільки ракетами, а й дронами-камікадзе. За словами очевидців, Росія застосувала проти Кременчука понад 50 безпілотників разом із ракетами різних класів.
Telegram-канали поширюють попередні відомості про множинні влучання в місті. Зазначається, що в деяких районах відключилася електрика, а також публікують фотографії будівель, охоплених полум'ям.
Щонайменше три десятки вибухів протягом ночі прогриміло в Кременчуці Полтавської області. Про це в неділю, 15 червня, повідомив кореспондент Фокуса.
Крім того, вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про комбіновану атаку РФ: крім дронів, одночасно були запущені крилаті ракети з півдня, а також балістичні ракети з північно-східного напрямку.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ била по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування. Унаслідок ударів в одному з обласних центрів є троє поранених - у двох поліцейських осколкове ураження кінцівок, а у 62-річної жінки переломи ніг.
Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.
Читайте також:
- Логістика буде підірвана: що відомо про просування РФ на Сумщині
- Після ударів зріс попит на протигази: дрони влучили у дві "жирні" цілі в РФ
- Іран атакував Ізраїль ракетами і влучив у штаб-квартиру ізраїльських Збройних сил: деталі
Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред