РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: на Полтавщині гриміли десятки вибухів

Вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги, повідомлялося про комбіновану атаку РФ.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-ukraine-raketami-i-dronami-na-poltavshchine-gremeli-desyatki-vzryvov-10673492.html Посилання скопійоване

РФ масовано атакувала Україну / Колаж: Главред, фото: Telegram/povitryanatrivogaaa

Головне:

Росія здійснила масштабну комбіновану атаку

Полтавщина зазнала інтенсивної атаки ракет та ударних безпілотників

У ніч на неділю, 15 червня, країна-агресор Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України.

Ворог бив ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомляло Командування Повітряних сил ЗСУ.

відео дня

Старт ворожих ракет було зафіксовано з південного напрямку. Крім того, у повітря було піднято літак-носій гіперзвукових ракет "Кинджал", унаслідок чого по всій країні було оголошено повітряну тривогу.

Перші цілі українські військові виявили в Херсонській області - ракети рухалися через Миколаївську область у бік Кременчука (Полтавська область). Як повідомляє Суспільне, у Полтаві було чути вибухи, а місцеві ЗМІ зазначають, що це одна з наймасштабніших атак на Кременчук за весь час.

Спочатку місто атакували дрони-камікадзе, а пізніше - ракети різних типів. У Полтавській обласній військовій адміністрації підтвердили, що в регіоні працювала система ППО.

/ Главред

Подробиці удару по Кременчуку

Одночасно з цим регіон зазнав інтенсивної атаки ударних безпілотників, і за даними моніторингових ресурсів, саме тут тієї ночі спостерігалася найбільша концентрація ворожих дронів. Вибухи лунали, зокрема, і в Кременчуці.

Повідомляється про потужні вибухи, що прогриміли в місті. Зафіксовано численні удари не тільки ракетами, а й дронами-камікадзе. За словами очевидців, Росія застосувала проти Кременчука понад 50 безпілотників разом із ракетами різних класів.

Telegram-канали поширюють попередні відомості про множинні влучання в місті. Зазначається, що в деяких районах відключилася електрика, а також публікують фотографії будівель, охоплених полум'ям.

Щонайменше три десятки вибухів протягом ночі прогриміло в Кременчуці Полтавської області. Про це в неділю, 15 червня, повідомив кореспондент Фокуса.

Крім того, вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги. Повідомлялося про комбіновану атаку РФ: крім дронів, одночасно були запущені крилаті ракети з півдня, а також балістичні ракети з північно-східного напрямку.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ била по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування. Унаслідок ударів в одному з обласних центрів є троє поранених - у двох поліцейських осколкове ураження кінцівок, а у 62-річної жінки переломи ніг.

Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.

Читайте також:

Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред