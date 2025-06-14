РФ гатила по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування: усі подробиці

Внаслідок ударів в одному з обласних центрів є троє поранених – у двох поліцейських осколкова ураження кінцівок, а в 62-річної жінки переломи ніг.

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Удар по Запоріжжю 14 червня/ колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Коротко:

РФ у ніч на 14 червня запустила по Україні 58 дронів

У Запоріжжі 2 поліцейських отримали осколкові поранення кінцівок, а в 62-річної жінки – переломи ніг

Руйнування і пошкодження будівель також були в кількох інших областях

Російські окупанти у ніч на суботу, 14 червня, запустили по Україні 58 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Протиповітряній обороні вдалося знешкодити 43 ворожі безпілотники: 23 були збиті вогневими засобами ураження, 20 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Основними напрямками удару були Харківська, Донецька, Дніпропетровська і Запорізька області.

Були зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях, падіння уламків збитих ворожих дронів – у п’яти локаціях.

Удар РФ по Україні 14 червня/ Повітряні сили ЗСУ

Удар по Запоріжжю

У ніч на 14 червня російські окупанти вдарили по Запоріжжю 14 дронами "Шахед". Двоє поліцейських були поранені – у них осколкові поранення кінцівок, вони перебувають у стані середньої важкості.

"Множинні осколкові поранення: поліцейські, постраждалі внаслідок ранкової ворожої атаки, перебувають під наглядом медиків. Двоє правоохоронців отримали осколкові поранення кінцівок під час удару БпЛА. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу", – повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також стало відомо про третю постраждалу внаслідок атаки – це 62-річна жінка. Мешканка Запоріжжя самостійно звернулася до медиків, у неї переломи ніг. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості, розповів голова ОВА.

"Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках", – зазначив він.

Федоров розповів, що щонайменше 15 багатоповерхівок, приватних будинків та нежитлових будівель і приміщень пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Донецька область

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, на Донеччині внаслідок ударів окупантів є руйнування і пошкодження будинків та інших споруд у Покровському, Краматорському і Бахмутському районах.

"Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 257 людей, у тому числі 63 дитини", – йдеться у повідомленні.

Дніпропетровська область

Вночі ППО також працювало на Дніпропетровщині. Там захисники неба знищили два ворожі дрони.

Через атаку у Кривому Розі є пошкодження на території підприємств, сталася пожежа.

По Нікопольщині окупанти застосували FPV-дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих, зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За уточненою інформацією, через влучання безпілотником по Нікополю, що сталося вчора надвечір, виникло займання. Рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджені 2 приватні будинки та газогін", – додав він.

Дрони "Шахед"/ Іфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 червня РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет – полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.

Президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.

Нагадаємо, Світан сказав, чи загрожують Україні "ночі 1000 дронів". Країна-агресор Росія виробляє близько 150 дронів на день. Якщо окупанти накопичуватимуть їх 10 днів, то зможуть завдати масованого удару по Україні, як це було, наприклад, 9 червня. Але це не системна робота, каже Світан.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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