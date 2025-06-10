РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет: полковник ЗСУ розкрив деталі атаки

Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.

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Юрій Ігнат прокоментував масовані удари РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Важливе із заяв Ігната:

Основним напрямком масованої атаки російських військ став Київ

Російська армія випустила цієї ночі 315 дронів

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат прокоментував масований повітряний удар країни-агресора РФ по Україні.

У ніч на 10 червня основним напрямком масованої атаки російських військ став Київ - саме на столицю було націлено майже всі ударні безпілотники і ракети, підкреслив він у коментарі для РБК-Україна.

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За його словами, російська армія випустила цієї ночі 315 дронів, серед яких були як ударні "Шахеди", так і різні дрони-імітатори, спрямовані з різних напрямків.

/ Главред

Із загальної кількості, уточнив Ігнат, близько 250 - це саме ударні БПЛА, і основна маса з них рухалася в бік Києва.

"Майже всі ракети, випущені вночі, також були спрямовані на столицю", - додав він.

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Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося 19 пожеж.

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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