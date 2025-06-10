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РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет: полковник ЗСУ розкрив деталі атаки

Олексій Тесля
10 червня 2025, 11:22
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Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.
Ігнатіусе.
Юрій Ігнат прокоментував масовані удари РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua

Важливе із заяв Ігната:

  • Основним напрямком масованої атаки російських військ став Київ
  • Російська армія випустила цієї ночі 315 дронів

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат прокоментував масований повітряний удар країни-агресора РФ по Україні.

У ніч на 10 червня основним напрямком масованої атаки російських військ став Київ - саме на столицю було націлено майже всі ударні безпілотники і ракети, підкреслив він у коментарі для РБК-Україна.

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За його словами, російська армія випустила цієї ночі 315 дронів, серед яких були як ударні "Шахеди", так і різні дрони-імітатори, спрямовані з різних напрямків.

РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет: полковник ЗСУ розкрив деталі атаки
/ Главред

Із загальної кількості, уточнив Ігнат, близько 250 - це саме ударні БПЛА, і основна маса з них рухалася в бік Києва.

"Майже всі ракети, випущені вночі, також були спрямовані на столицю", - додав він.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося 19 пожеж.

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
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