Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні звернувся до США: що сказав

Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.

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Зеленський відреагував на удар Росії по Україні та рішуче звернувся до США / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

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У вівторок, 10 червня, був один з найбільших ударів РФ по Києву

Цієї ночі росіяни проти України застосували 315 дронів

Зеленський закликав США, Європу та союзників до конкретних дій, щоб примусити РФ до миру

У ніч на 10 червня, російські загарбники масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під прицілом були Київ, Одеса, Дніпропетровська та Чернігівська області. На ворожий удар відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він написав, що цієї ночі окупанти застосували 315 дронів, із них 250 – "Шахеди", та 7 ракет, зокрема 2 – це балістика північнокорейського виробництва.

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Внаслідок російського удару пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей, також відомо про загиблих.

Зеленський наголосив, що російські атаки ракетами та "Шахедами" гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру.

"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала", - підкреслив український лідер.

Він додав, що потрібен жорсткий тиск на Росію заради миру.

Shahed - 136 / Інфографіка: Главред

Масований удар РФ по Києву 10 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 10 червня, російські окупанти масовано атакували Київ "Шахедами" і ракетами. У Києві постраждали 4 людини. Найбільше руйнувань у Дарницькому, Оболонському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Мешканка пошкодженого будинку на Оболоні розповіла, що їй довелося пережити під час ворожого удару по столиці. Вона зазначила, що російський дрон зруйнував повністю дитячу кімнату. В момент удару вона разом з дитиною ховалася у ванній. Під час влучання "Шахеда" їх врятувало правило двох стін.

У Повітряних силах уточнили, що основним напрямком удару була столицяУкраїни — місто Київ. Загалом, у ніч на 10 червня (з 20:00 9 червня), противник атакував Україну 322 засобами повітряного нападу.

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