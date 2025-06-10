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Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні звернувся до США: що сказав

Маріна Фурман
10 червня 2025, 09:45
636
Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.
Зеленский, удар по Киеву
Зеленський відреагував на удар Росії по Україні та рішуче звернувся до США / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

Головне:

  • У вівторок, 10 червня, був один з найбільших ударів РФ по Києву
  • Цієї ночі росіяни проти України застосували 315 дронів
  • Зеленський закликав США, Європу та союзників до конкретних дій, щоб примусити РФ до миру

У ніч на 10 червня, російські загарбники масовано атакували Україну дронами та ракетами. Під прицілом були Київ, Одеса, Дніпропетровська та Чернігівська області. На ворожий удар відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він написав, що цієї ночі окупанти застосували 315 дронів, із них 250 – "Шахеди", та 7 ракет, зокрема 2 – це балістика північнокорейського виробництва.

відео дня

Внаслідок російського удару пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей, також відомо про загиблих.

  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura, ДСНС
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura, ДСНС
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura, ДСНС
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura, ДСНС
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura, ДСНС
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura, ДСНС
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura, ДСНС
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura, ДСНС

Зеленський наголосив, що російські атаки ракетами та "Шахедами" гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру.

"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала", - підкреслив український лідер.

Він додав, що потрібен жорсткий тиск на Росію заради миру.

Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні звернувся до США: що сказав
Shahed - 136 / Інфографіка: Главред

Масований удар РФ по Києву 10 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 10 червня, російські окупанти масовано атакували Київ "Шахедами" і ракетами. У Києві постраждали 4 людини. Найбільше руйнувань у Дарницькому, Оболонському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Мешканка пошкодженого будинку на Оболоні розповіла, що їй довелося пережити під час ворожого удару по столиці. Вона зазначила, що російський дрон зруйнував повністю дитячу кімнату. В момент удару вона разом з дитиною ховалася у ванній. Під час влучання "Шахеда" їх врятувало правило двох стін.

У Повітряних силах уточнили, що основним напрямком удару була столицяУкраїни — місто Київ. Загалом, у ніч на 10 червня (з 20:00 9 червня), противник атакував Україну 322 засобами повітряного нападу.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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