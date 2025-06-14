Іран атакував Ізраїль ракетами і влучив у штаб-квартиру ізраїльських Збройних сил: деталі

Лунали вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі, є влучання у хмарочос. Відомо про двох загиблих і півсотні поранених.

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Іран атакував Ізраїль ракетами і влучив у штаб-квартиру ізраїльських Збройних сил/ колаж: Главред, фото: скрін з відео Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)

Коротко:

Іран вночі вдарив великою кількістю ракет по Ізраїлю, лунали вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі

Відомо про двох загиблих і 50 поранених

Було влучання у штаб-квартиру ізраїльських Збройних сил у Тель-Авіві

Іран в ніч на суботу, 14 червня, здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Лунали вибухи у низці міст, зокрема, у Тель-Авіві та Єрусалимі. Про це повідомляє Associated Press і ЦАХАЛ.

"За останню годину з Ірану було випущено десятки ракет у напрямку Держави Ізраїль. Деякі з ракет були перехоплені. Сили пошуково-рятувальних служб наразі працюють у ряді місць по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння снарядів", – повідомили у ЦАХАЛі пізно вночі. відео дня

Згідно з повідомленням Clash Report, одна із запущених Іраном ракет влучила у 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва.

Також стало відомо, що вранські балістичні ракети уразили комплекс Кірія – штаб-квартиру ізраїльських Збройних сил, який вважається ізраїльським аналогом Пентагону. Про це повідомив кореспондент Fox News Трей Інгст у прямому ефірі з Тель-Авіва.

Журналіст зазначив, що упродовж минулого вечора Іран випустив по Ізраїлю близько 150 балістичних ракет. Частина з них прорвала систему ППО і вдарила по важливих об’єктах, зокрема по комплексу Кірія – стратегічному військовому центру в центрі Тель-Авіва, де розташована штаб Збройних сил Ізраїлю.

"Це ізраїльський аналог Пентагону – Кірія. І будівлю в цьому комплексі щойно вразили. Цілий квартал майже повністю знищено, стертий з лиця землі. Рятувальники розгрібали завали… намагаючись знайти сліди можливих тіл", – повідомив Інгст.

Внаслідок обстрілів в ніч на 14 червня уже відомо про двох загиблих і понад 50 поранених. Про це повідомили CNN і Reuters із посиланням на ізраїльські екстрені служби.

Дивіться відео Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про наслідки удару Ірану по Ізраїлю в ніч на 14 червня:

Іран та Ізраїль/ Інфографіка: Главред

Загострення між Іраном та Ізраїлем – останні новини

Нагадаємо, 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану під назвою "Народ як лев", задіявши 200 винищувачів і понад 330 боєприпасів по більш ніж 100 цілях. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою стали об'єкти ядерної інфраструктури, підприємства з виробництва балістичних ракет та інші військові об'єкти. Після удару Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану Тегеран почав атаку у відповідь.

Як повідомляв Главред, ЗМІ розкрили, як Ізраїль знищив іранських генералів. Ізраїль планує вести операцію проти Ірану ще приблизно два тижні.

Ввечері 13 червня Іран запустив "сотні ракет" по Ізраїлю. За даними місцевих ЗМІ, Ізраїль збив 50 зі 100 перших балістичних ракет.

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ЦАХАЛ Скорочена назва Армії оборони Ізраїлю, що існуює з 1948 року. Загальна чисельність - близько 170 тисяч, за рахунок резервістів може бути збільшена більш ніж до півмільйона осіб. У Міністерстві оборони Ізраїлю вже схвалили призов понад 5 тисяч осіб на службу в ЦАХАЛ, якщо ситуація буде й надалі загострюватися.

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