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Після ударів зріс попит на протигази: дрони влучили у дві "жирні" цілі в РФ

Даяна Швець
14 червня 2025, 09:15
453
Шириться інформація про постраждалих та пошкодження від падіння уламків, а також відео пожежі на території заводу.
нпз, пожар
Що відомо про нічні вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • У місті Невинномиськ атаковано хімічний завод "Азот"
  • У Новокуйбишевську міг бути атакований завод "Каталізатор"
  • Також могла бути атакована Новокуйбишівська нафтохімічна компанія

У ніч на 14 червня на території Росії, зокрема в Ставропольському краї та Самарській області, пролунали серії вибухів. Одним із головних об’єктів, які ймовірно зазнали атаки, став хімічний завод "НевинномиськАзот" у місті Невинномиськ. За словами місцевої влади, там було зафіксовано постраждалих і падіння уламків, імовірно, безпілотників.

Паралельно з цим у місті Новокуйбишевськ могла статися атака на підприємство з виробництва каталізаторів для нафтохімічної промисловості або на Новокуйбишевську нафтохімічну компанію. У російських соцмережах ширилися відео пожеж і вибухів на заводських територіях.

відео дня

"Не менше 10 вибухів прогриміло над містом Невинномиськ Ставропольського краю. За попередніми даними, ЗСУ намагаються атакувати БПЛА місцеве хімічне підприємство. Місцеві жителі розповіли SHOT, що близько 3:20 почули сирену повітряної небезпеки. Потім почули щонайменше 10 вибухів над містом. Видно яскраві спалахи в небі. Попередньо, система ППО працює в районі місцевого хімічного підприємства. Наразі офіційної інформації про руйнування і постраждалих немає", – писав один із великих Z-пабліків.

Спочатку офіційні джерела не повідомляли про руйнування чи постраждалих, проте пізніше було підтверджено щонайменше одну поранену людину. У деяких пабліках посилалися на заяви губернатора про кількох постраждалих через уламки дронів, які впали в промисловій зоні міста.

Відео, поширені в російських Telegram-каналах, показували момент влучання безпілотників у завод "НевинномиськАзот", а також полум’я на його території. Місцеві жителі скаржилися на сильний запах хімікатів і припускали можливий витік кислоти – у місті зростає попит на протигази.

Зазначений завод є одним із найбільших виробників добрив у РФ: щороку тут виготовляють понад мільйон тонн аміаку, понад мільйон тонн аміачної селітри та майже 900 тисяч тонн карбаміду. Це підприємство належить до групи компаній "ЄвроХім". Крім того, тут виробляють метилацетат, оцтову кислоту високої чистоти та меламін. У 2024 році завод також запустив нову лінію з виробництва калієвого нітрату.

Telegram-канали повідомляли про можливе ураження цеху №5, а також ймовірне влучання в командний центр виробництва. Одне з відео, ймовірно зняте працівником заводу, підтвердило, що на об'єкті справді є ушкодження.

Щодо Самарської області, то там під удар, ймовірно, потрапив завод "Каталізатор" у Новокуйбишевську, який входить до структури "Роснефти" і спеціалізується на регенерації та виготовленні каталізаторів для нафтохімії. Місцева влада підтвердила атаку дронів, але заявила, що серйозних руйнувань немає.

Після ударів зріс попит на протигази: дрони влучили у дві 'жирні' цілі в РФ
БпЛА ночью атаковали Новокубышевский завод катализаторов / фото: тг-канал Главред

Очевидці повідомляли про велику кількість безпілотників (до 20), а також про нібито скидання фосфору.

Окрім того, є припущення, що був атакований і ще один стратегічно важливий об'єкт - Новокуйбишевська нафтохімічна компанія. Це підприємство виробляє понад 50 видів продукції, включаючи скраплені вуглеводні, бензол, фенол, ацетон, синтетичний етанол і МТАЕ (метил-трет-аміловий ефір). Загальний обсяг переробки тут становить близько мільйона тонн на рік.

Удари по цілям росіян - що відомо

Як повідомляв Главред, 13 червня у Криму пролунала серія вибухів, дрони долетіли до аеродромів. Голосно було в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Згодом партизани розповіли про втрати окупантів. Агенти також розповіли, що через недбалість російського командування було пошкоджено цінну техніку – ймовірно, зенітно-ракетний комплекс.

Україна за останні три роки розробила широкий спектр безпілотних апаратів і роботизованої зброї. Тому ГУР анонсували нові удари і придумали, як зупинити атаки на міста України.

Більше важливих новин:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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