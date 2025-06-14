Логістику буде підірвано: що відомо про просування РФ на Сумщині

Російські окупанти можуть почати бити по місту FPV-дронами у випадку захоплення Юнаківки чи Хотіні.

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РФ просувається на Сумщині / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Що відомо:

РФ намагається просуватись на Сумщині

Окупанти просувають малими піхотними групами

РФ може почати атакувати околиці міста FPV-дронами

РФ може почати атакувати околиці Сум FPV-дронами та наростити кількість ударів артилерією. Про це заявив аналітик DeepState Руслан Микула, повідомляє Суспільне.

Це може статися у випадку захоплення Юнаківки та Хотіні, що сильно підірве логістику.

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"Також противник зможе діставати FPV-дронами до околиць Сум. Це понесе за собою терор мирного населення і ріст кількості ударів артилерії по приміських населених пунктах", — сказав аналітик.

Військовослужбовець 47 окремої механізованої бригади "Магура" з позивним Азимут зазначив, що не всі укріплення, які будувались на Сумщині, виявились ефективними.

У просуванні ворогу допомагає і дощова погода. Ворог намагається просуватися на ділянці від Тьоткіно до Юнаківки. Там росіяни атакують малими піхотними групами без застосування техніки.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт Денис Попович заявив, що російські війська на Сумщині зайняли понад десять прикордонних сіл. Мета окупантів - наблизитися до Сум і встановити вогневий контроль над містом за допомогою артилерії та дронів.

Зеленський повідомив 12 червня, що українські підрозділи поступово відтісняють росіян на Сумщині. Також триває підготовка до міжнародних зустрічей для посилення санкцій проти РФ.

Експерт Іван Ступак заявив, що Росія зосередила на Сумському напрямку близько 60 тисяч військових. Частину боєздатних підрозділів перекинули на Покровський напрямок, замінивши їх менш підготовленими. Ворог просунувся на Сумщині вже на 15 км, ситуація залишається напруженою.

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