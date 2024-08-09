Удар по Охматдиту: ракету могли виготовити за кілька днів до атаки

Ракету Х-101, якою росіяни атакували дитячу лікарню "Охматдит", могли виготовити за кілька тижнів, або навіть днів до удару.

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Ракету для атаки на Охматдит могли виготовити за кілька днів / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Російську ракету Х-101, якою вразили дитячу лікарню "Охматдит", могли виготовити у РФ за кілька днів, чи тижнів до нанесення удару. Про це повідомляють дослідники Conflict Armament Research (CAR).

"Проаналізувавши уламки ракети Х-101, фахівці CAR з'ясували, що вона була виготовлена ​​максимум за три місяці до атаки. Також є можливість, що її зібрали за вісім днів до удару", - йдеться у звіті аналітиків.

Дослідники також повідомили, що на уламках ракети вони знайшли 13-значний серійний номер, однак, останні цифри вони приховали, так як це повністю б ідентифікувало ракету.

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Перші шість цифр (315263) однакові для всіх виробничих номерів ракет Х-101, помітили в організації. При цьому, як зазначають у СAR, наступні цифри "7" та "9" вказують на те, що ракету виготовили у другому кварталі 2024 року (у період між 1 квітня та 30 червня).

З огляду на те, що окупанти вразили "Охматдит" 8 липня, то треба сказати, що ракету виготовили або за кілька тижнів, чи навіть за кілька днів до удару по дитячій лікарні.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит" багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

Атака на "Охматдит" та наслідки

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по великій дитячій лікарні "Охматдит". Удар було завдано саме в той час, коли в лікарні та біля неї перебувало багато людей.

Після удару головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кожен, хто був причетним до атаки на дитячу лікарню понесе заслужене покарання.

Згодом стало відомо, що Україна виділяє 100 мільйонів гривень для першочергових відновлювальних робіт для дитячої лікарні "Охматдит".

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