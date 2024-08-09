Росія відповідатиме: Зеленський різко відреагував на удар по Костянтинівці

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на удар країни-агресорки Росії по Костянтинівці. Про це стало відомо з його Telegram-каналу.
"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей", - наголосив він.
За словами глави держави, станом на цей час відомо про чотирьох загиблих.
"Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 24 людини поранено. Росія відповідатиме за цей терор, і ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", - написав Зеленський.
Що відомо про місто Костянтинівка?
Костянтинівка – місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області.
Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів та місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія.
Під час повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України місто неодноразово піддавалося обстрілам з боку російських окупантів.
Удар РФ по Костянтинівці - що відомо
Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, російські окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак написав, що удар по супермаркету в Костянтинівці - черговий терор росіян. Війна з цивільними - це все, що вони вміють.
Станом на 12:40 Вадим Філашкін повідомляв про 2 загиблих і 17 поранених. За його словами, пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває.
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