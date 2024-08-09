50 людей потрапили під удар: стала відома кількість загиблих і поранених у Костянтинівці

На момент удару окупантів по супермаркету там перебували пів сотні людей, уже відомо про 10 загиблих і десятки поранених. У людей, що були поруч – контузії.

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Удар по Костянтинівці в Донецькій області/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Донецькій області

Внаслідок удару російських окупантів по місту Костянтинівка на Донеччині уже відомо про 10 загиблих, 35 людей отримали поранення.

Про це повідомили в ДСНС України. Пожежу, яка палала на площі 1 тис. кв. м, вдалося загасити.

"На місці працюють оперативні служби: ДСНС, поліція із залученням підрозділу парамедиків. Загалом внаслідок російського обстрілу постраждали 45 осіб: 10 загинуло, ще 35 поранено. Також пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів", – йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону повідомив, що на момент удару російських окупантів по супермаркету там перебували близько 50 людей.

"Приблизно близько 50 осіб перебували в торгівельному центрі "Еко-маркет". Наші рятувальники з поліцією і рятувальними службами зараз розбирають завали, щоб повністю чітко зрозуміти, скільки людей загинули і скільки отримали поранення", – зазначив Філашкін.

Також він розповів, що отримали контузії багато людей, які перебували поруч у МАФах.

Пожежу вдалося загасити тільки нещодавно, адже постійно лунала повітряна тривога і російські окупанти намагалися випустити ще керовані авіабомби чи ракети по людях, зазначив голова ОВА.

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