Удар дронів по Липецьку: з'явились супутникові фото наслідків атаки

В ніч на 9 серпня по аеродрому "Липецьк-2" був завданий потужний удар дронами, в мережі з'явились супутникові фото наслідків.

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Супутникові фото наслідків удару по Липецьку / колаж: Главред, фото: СХЕМИ, УНІАН

На супутникових знімках видно, що частина приміщень на липецькому аеродромі, які ймовірно використовувалися в якості складів, зруйнована. А на місці аеродрому тривала масштабна пожежа багато годин. Про це повідомив проєкт "Схеми" і опублікував супутникові знімки від Planet Labs.

Супутникові знімки аеродрома в Липецьку / Фото: Схеми

На знімках видно дві вирви від ракет, чи безпілотників, якими ймовірно українські війська атакували липецький аеродром.

Удар по аеродрому в Липецьку

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня українські захисники успішно вразили аеродром у російському Липецьку, там було знищено військову техніку та склади.

відео дня

Російська місцева влада заявила, що удар був нанесений українськими безпілотниками. В регіоні оголошували евакуацію.

Також раніше українські сили оборони в ніч на суботу, 3 серпня, завдали удару по аеродрому "Морозівськ" у Росії. Вибухи прогриміли на всій території аеропорту.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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