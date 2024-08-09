РФ вдарила по супермаркету в Костянтинівці: перші подробиці

Щонайменше 7 людей поранено - такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки.

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Удар по Костянтинівці окупанти завдали 9 серпня / t.me/ermaka

У п'ятницю, 9 серпня, російські окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці Донецької області. Щонайменше 7 людей поранено. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили в супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян", - написав Філашкін.

Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

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На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

"Удар по супермаркету в Костянтинівці - черговий терор росіян. Війна з цивільними - це все, що вони вміють. Росія повинна відчути повністю розплату за все, що вона робить", - написав у Telegram глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Що відомо про місто Костянтинівка? Костянтинівка – місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області. Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів та місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія. Під час повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України місто неодноразово піддавалося обстрілам з боку російських окупантів.

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6 серпня в Сумах та області прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували місто балістичними ракетами та КАБами.

Цього ж дня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про черговий обстріл міста Росією. Удар припав на центральний район міста. Спалахнула пожежа.

У ніч на 31 липня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронамі за весь час повномасштабного вторгнення. Головною метою ворожих безпілотників став Київ.

Для цього ворог використав керовану авіаційну ракету Х-59 та 89 ударних дронів типу Shahed. Таку ж кількість дронів російські окупанти застосовували в новорічну ніч 1 січня 2024 року. ППО вдалося збити всі цілі.

Також відомо, що Сили ППО під час відбиття російських дронів у ніч на 31 липня могли застосувати нові - нетрадиційні для такого типу завдань - засоби. Йдеться про використання гелікоптерів.

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