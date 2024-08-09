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США змінюють політику: конгресмен зробив інтригуючу заяву про удари вглиб РФ

Руслана Заклінська
9 серпня 2024, 23:16
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Політика Вашингтону щодо ударів України по території Росії змінюється, заявив конгресмен-демократ Джиммі Панетта.

США змінюють політику: конгресмен зробив інтригуючу заяву про удари вглиб РФ
Позиція США щодо ударів по РФ змінються / Колаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com, ОК "Захід"

Позиція США щодо ударів ЗСУ по російській території буде залежати від ситуації на фронті. Вашингтон розуміє необхідність ударів по території РФ, щоб запобігти російським атакам по Україні. Про це заявив конгресмен-демократ Джиммі Панетта в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Конгресмен пояснив, що США та їхні радники усвідомлюють "наскільки важливо не давати Росії можливості сховати свою зброю (якою окупанти атакують Україну – Главред) за російським кордоном". За його словами, вже зараз відбуваються зміни в політиці.

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"Я думаю, ми починаємо бачити зміни в цій політиці, які базуються на розумінні того, як Росія діє з тилу. Ми повинні переконатися, що вони не можуть ховатися за лінією фронту, і що якщо вони збираються здійснювати ці атаки – чи то артилерією, чи то КАБами, чи то ракетами, чи то завдавати повітряних атак – ми повинні грати в обороні, а також частково переходити в наступ і проникати вглиб російської лінії фронту", - зазначив Панетта.

Він також зазначив, що з урахуванням рішення України про мобілізацію додаткових військ і американської допомоги на понад 60 мільярдів доларів, можна очікувати змін на фронті.

"І, я думаю, що ви були свідками цього під час операції в Росії. Тому, я вважаю, важливо не давати Росії можливостей для її постійних атак по Україні. Тому, в основному, як і в будь-якому конфлікті, ви бачите зміну стратегій, зміну дозволів і озброєнь. І я думаю, що це буде продовжуватися, щоб домогтися того, що ми дійдемо до моменту, коли умови на полі бою дозволять реалізувати мирний план", - додав конгресмен.

Дозвіл бити західною зброєю по РФ - що відомо

Певні країни відкрито підтримують право Києва на використання західної зброї для ударів по цілях у глибині РФ. Водночас, інші держави, зокрема Сполучені Штати, накладають обмеження на вибір цілей для Збройних сил України. Вони дозволяють використовувати американську зброю лише на українській території та по цілях російських поблизу кордону.

Україна робить все можливе, щоб отримати від США дозвіл на удари по аеродромах на території РФ. Нещодавно радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван не зміг чітко відповісти, чи дозволить Вашингтон Україні використовувати американську зброю для глибоких ударів по території Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам через заборону ЗСУ вільно використовувати надану зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ. Водночас Зеленський підкреслив, що він "дуже наполегливо працює", аби переконати союзників.

Як повідомляв Главред, Україна не може використовувати зброю Німеччини на території Росії, оскільки Берлін надавав її з умовою, що вона буде використовуватися лише на українській території. Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його політика спрямована на запобігання "великої війни" і не бачить причин для зняття цих обмежень для України.

Проте новий британський уряд змінив свою позицію щодо використання ракет Storm Shadow ЗС України. Заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард підкреслив, що надане обладнання, зокрема Storm Shadow, призначене для захисту України, і рішення про їх використання має приймати сама Україна. При цьому використання повинно відповідати міжнародним нормам.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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