Хибні цілі відволікають ППО: у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

Росіяни постійно коригують тактику застосування дронів - змінюють маршрути і запускають їх на висоті.

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Юрій Ігнат розповів про тактику ударів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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РФ прагне перевантажити українську систему протиповітряної оборони

Росіяни постійно коригують тактику застосування дронів

Російські війська все частіше використовують поряд з ударними дронами "Шахед"/"Герань" спеціальні безпілотники-обманки без бойової начинки - так звані "пародії".

Про це повідомив полковник Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, передає РБК-Україна.

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Мета подібних запусків - перевантажити українську систему протиповітряної оборони. За словами Ігната, під час останніх атак близько 40% дронів становили саме такі хибні цілі, тоді як реальні ударні БПЛА становили близько 60%.

Він уточнив, що росіяни постійно коригують тактику застосування дронів - змінюють маршрути і запускають їх на висоті понад два кілометри, після чого безпілотники різко знижуються, атакуючи цілі.

За словами Ігната, така висота дає змогу дронам бути видимими для радіолокаційних систем, але водночас робить їх недоступними для вогню з землі, зокрема від мобільних вогневих груп і великокаліберного стрілецького озброєння.

/ Главред

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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