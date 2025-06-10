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РФ вдарила по житлових будинках і пологовому будинку в Одесі: є жертва та постраждалі

Анна Ярославська
10 червня 2025, 06:49
909
За попередніми даними, чотири людини поранено. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Загинув 59-річний чоловік.
Удар по Одесі
РФ завдала удару дронами по Одесі / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Головне:

  • Ворог масовано атакував Одесу ударними дронами
  • Зафіксовано влучання в житлові будинки та пологовий будинок
  • Є жертва та постраждалі

У ніч на 10 червня країна-агресор Росія завдала удару по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі. Унаслідок російської атаки є загиблий і, щонайменше, четверо поранених.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни влучили в пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки.

відео дня

У пологовому будинку обійшлося без постраждалих. Пацієнти та персонал встигли евакуюватися.

"Зруйновано та пошкоджено житлові будинки в центрі Одеси. Загинув 59-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", - повідомив Кіпер.

За попередніми даними, чотири людини постраждали. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Також повністю зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. На місці удару спалахнула пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги.

"Усі уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий зухвалий злочин росіян проти цивільного населення Одеської області", - додав Кіпер.

  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025
    Атака на Одесу в ніч проти 10 червня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував нічну атаку РФ на Україну і назвав її "міною, що призведе до великої війни в Європі за участю багатьох автократичних країн, тому що слабка позиція завжди породжує бажання нею скористатися".

"Складна ніч, Росія як завжди ставить на кількість дронів і планує продовжувати війну стільки, скільки їм це дозволятиме, паралельно намагаючись виправдовувати свій терор цивільного населення України "помилками Заходу і розширенням НАТО, і що Росію не чують". Уникати санкцій москва планує через імітацію дипломатії. Вважаю, що кожна подібна атака лише демонструє слабкість західних позицій у нинішньому світі", - написав він.

Атака дронів на Київ - останні новини

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Як повідомив мер Києва, у Шевченківському районі - пожежа в будівлі бізнес-центру. У Солом'янському районі спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку. У Подільському уламки БПЛА впали на двох локаціях.

За попередніми даними, чотири людини постраждали в столиці внаслідок нічної атаки на місто.

Нагадаємо, в ніч на 9 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через російську ракетно-дронову атаку. Окупанти піднімали в небо стратегічну авіацію, також для удару вони використовували дрони. Під ударом перебували Дубно, Київ. Переважна більшість засобів повітряного нападу була спрямована на Дубно Рівненської області.

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