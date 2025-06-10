Київ і Одеса взяли на себе удар: нові подробиці нічної атаки РФ на Україну

Постраждала цивільна інфраструктура. Унаслідок обстрілів сталося 19 пожеж, чотири з них досі гасять.

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У МВС розповіли про наслідки атаки на Київ та Одесу / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Унаслідок нічної атаки найбільше постраждали Київська та Одеська області

Загинули двоє людей

Знешкоджено 284 засоби повітряного нападу з 322-х

Глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська області.

Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. Унаслідок обстрілів сталося 19 пожеж, чотири з них досі гасять, повідомив Клименко.

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На Одещині - влучання в житловий будинок. Загинули 2 людини, 9 - поранені. Також пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої та підприємство.

У Києві постраждали 4 людини. Найбільше руйнувань у Дарницькому, Оболонському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Наслідки атаки РФ на Київ / Фото: ДСНС Києва

"Росія має відповісти за кожен свій злочин. Поки не буде справедливості, не буде безпеки. Для України. І для світу", - додав Клименко.

Тим часом речниця ДСНС Вікторія Рубан заявила, що в Київській області під удар РФ потрапили чотири райони, але найбільше постраждала Бориспільська громада. Там був атакований один з інфраструктурних об'єктів, пожежу вже ліквідовано.

Дивіться відео - У ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину:

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 10 червня (з 20:00 9 червня) противник атакував Україну 322 засобами повітряного нападу. Зокрема, окупанти застосували:

315 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів;

2 балістичні ракети KN-23;

5 крилатих ракет Іскандер-К.

"Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ", - повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряна оборона знешкодила 284 засоби повітряного нападу противника: 220 збито вогневими засобами, 64 - локаційно втрачено:

213 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збиті вогневими засобами, 64 - локаційно втрачені/пригнічені РЕБ;

2 балістичні ракети KN-23;

5 крилатих ракет Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника в 11 локаціях, падіння збитих (уламки) - у 16 локаціях.

Атака РФ на Україну 10 червня - останні новини

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Як повідомив мер Києва, у Шевченківському районі - пожежа в будівлі бізнес-центру. У Солом'янському районі спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку. У Подільському уламки БПЛА впали на двох локаціях.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни влучили в пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. У пологовому будинку обійшлося без постраждалих. Пацієнти та персонал встигли евакуюватися.

Пізніше в Одеській обласній прокуратурі повідомили, що постраждали дев'ять осіб: п'ять жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки - гостра реакція на стрес. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі городян.

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