Київ у вогні: табун 'Шахедів' атакує столицю, лунають потужні вибухи

Численні пожежі зафіксовано майже в усіх районах Києва.

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Київ під атакою / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони, depositphotos.com, скріншот карти map.ukrainealarm.com

Армія диктатора Путіна масовано атакує Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці лунають потужні вибухи, у різних районах міста фіксують падіння уламків.

Коли почалася атака на Київ

О 00:02 у Києві було оголошено повітряну тривогу. Майже одразу в місті прогриміли вибухи. За даними місцевої влади, у Києві працювала ППО.

"На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БПЛА", - повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Вибухи в Києві

Вибухи гримлять у всіх районах столиці.

У КМВА повідомили, що місто перебуває під атакою дронів. Водночас Повітряні сили ЗСУ заявили, що в напрямку Києва рухаються ракети.

"Росія кошмарить Київ дронами. Чергова партія ворожих БПЛА заходить на столицю. Перебувайте в укриттях!", - повідомив мер Києва Кличко.

Також глава Офісу президента відреагував на атаку по Києву.

"Російські атаки цивільних об'єктів тривають. Київ, Одеса, будинки, парковка, пологовий будинок. Кадри будуть у всіх медіа знову. Росія щодня бреше про своє бажання миру і щодня атакує людей", - написав Єрмак.

За словами глави ОП, треба вводити санкції.

"Час підтримати Україну зброєю. Час довести, що демократія має силу. Час всім остаточно прийняти той факт, що Росія розуміє виключно удари, а не раціональні слова. Зламати українців терором не вийде", - додав він.

03:46 Численні пожежі зафіксовано майже у всіх районах Києва, атака БпЛА триває, перебувайте в безпечних місцях.

03:54 У Києві вибухи тривають. Атака шахедів не припиняється. У столицю заходять нові БПЛА.

03:56 У всіх районах столиці пожежі після уламків БПЛА.

03:57 У Солом'янському районі уламки дрона впали на дах багатоповерхівки, повідомив начальник КГВА Тимур Ткаченко.

03:58 Медики госпіталізували одного постраждалого в Оболонському районі столиці - Кличко.

До цього було надано допомогу на місці потерпілому в Дарницькому районі.

04:04 У Київській області пошкоджено приватні будинки, горять автомобілі.

Масована атака в Київській області триває. В ОВА розповіли про попередні наслідки. Їх зафіксували у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області.

Перші наслідки атаки на Київ

Місцева влада повідомила про падіння уламків безпілотників у шести районах столиці:

Деснянському,

Шевченківському,

Подільському,

Дарницькому,

Оболонському,

Солом'янському,

Голосіївському.

За даними КМДА, зафіксовано пошкодження житлових будинків, горять авто, є пожежі у різних локаціях. На місцях працюють рятувальники.

5:09 У Києві дали відбій тривоги.

Зазначимо, вночі 10 червня росіяни також атакували Одесу ударними БпЛА. Внаслідок ворожого удару пошкоджені пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ. Ракетна атака тривала 45 хвилин. Атака БпЛА триває понад 10 годин.

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також шляхи метрополітену. Є жертви та десятки постраждалих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабний ракетно-дроновий удар РФ по Україні і заявив, що РФ повинна відповідати за атаки по Україні.

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