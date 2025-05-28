Загроза атаки тисячі дронів: найгірший прогноз масованих ударів РФ по Україні

Росія активно розширює свої можливості в застосуванні безпілотників різних типів.

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Українців попередили про загрозу масованих ударів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скріншот

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Російська сторона може вийти на запуск до 1000 безпілотників на добу

Удосконалено крилаті ракети: вони координуються для одночасного удару

Військовий експерт і генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначає, що Росія активно розширює свої можливості в застосуванні безпілотників різних типів, роблячи ставку на збільшення їхньої кількості та модернізацію.

За його словами, кількість запущених "Шахедів" уже сягає 300 одиниць на добу, і, найімовірніше, РФ планує й надалі нарощувати такі обсяги, повідомляє ТСН.

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"Якщо Україна не почне системно завдавати ударів по місцях зберігання і виробництва цих дронів, то масштаб таких атак буде тільки зростати", - попереджає він.

Згідно з його оцінкою, до літа російська сторона може вийти на запуск до 1000 безпілотників на добу, що стане надзвичайним випробуванням для української системи протиповітряної оборони.

Крім того, Романенко вказує на те, що Росія вдосконалює і своє ракетне озброєння. Так, у балістичних ракетах почали використовуватися спеціальні обманні маневри на завершальному етапі польоту, що ускладнює їхнє перехоплення.

"Раніше "Іскандери" слідували за передбачуваною траєкторією, що давало нашим ППО час для їх виявлення і знищення. Зараз, завдяки впровадженню хибних маршрутів, це вікно значно скорочується", - пояснює він.

Також удосконалено крилаті ракети: тепер вони координуються для одночасного удару з різних напрямків - так звана тактика "зоряного удару". Це додатково ускладнює роботу української ППО, особливо з урахуванням одночасного запуску дронів та імітаторів.

Романенко додає, що ворог модернізував і самі дрони. Зараз вони часто піднімаються на висоту понад 1,5-2 км, де мобільні вогневі групи не можуть ефективно вразити їх звичайною стрілецькою зброєю.

"Над житловими районами "Шахеди" знижуються, щоб ускладнити їхнє перехоплення, а у відкритих просторах навпаки піднімаються, щоб уникнути ураження", - пояснює він.

/ Главред

Експерт також підкреслює дефіцит засобів ППО в Україні, особливо на тлі зростаючої інтенсивності атак. США рекомендують Києву тимчасово використовувати протиракетне озброєння європейських країн, але, за його словами, це не розв'язує проблему системно, оскільки тільки США володіють повним циклом виробництва таких систем і всіма ліцензіями.

Крім того, Росія вже проводить модернізацію своїх балістичних ракет. Йдеться, зокрема, про проєкт "Іскандер-1000", який буде здатний долати до 1000 км зі швидкістю 2,7 км/с - швидше, ніж може ефективно відслідковувати і вражати навіть найсучасніша версія американського комплексу Patriot, межа якого становить 2,2 км/с.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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