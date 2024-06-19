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РФ вдарила по дитячому об'єкту відпочинку: над Харковом великий стовп диму

Ангеліна Підвисоцька
19 червня 2024, 17:04оновлено 19 червня, 17:39
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Російські окупанти атакували Харків трьома КАБами, є постраждалі.
вибух, Харків
РФ вдарила бомбою по Харкову / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Російські окупанти атакували Харків керованою авіаційною бомбою. Це підтвердили в Повітряних силах ЗСУ.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині ... КАБ у напрямку Харкова", - йшлося в повідомленні.

удар по Харькову
РФ вдарила бомбою по Харкову / фото: скріншот

Потужний вибух прогримів у самому Харкові. Інформацію про "приліт" підтвердив мер міста Ігор Терехов. Вибух прогримів на околиці Харкова.

відео дня

"Приліт на околиці міста. Імовірно - КАБ. Інформація про можливі жертви та руйнування уточнюється", - написав Терехов.

Згодом він зазначив, що було два удари КАБами. Вони атакували дитячий об'єкт для відпочинку. За попередніми даними, постраждалих немає. Однак інформація ще уточнюється.

удар по Харькову
РФ вдарила бомбою по Харкову / фото: скріншот

Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

У Мережі з'явилося фото з великим стовпом диму після удару.

вибух у Харкові
РФ вдарила бомбою по Харкову / фото: Telegram

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удари були у Шевченківському районі Харкова. Два КАБи влучили в землю на території дитячого табору. Ще одна авіабомба впала біля житлового будинку, там є пошкодження.

"Інформація про постраждалих не надходила", - написав він.

Згодом Терехов зазначив, що внаслідок удару постраждала жінка, їй надають допомогу.

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році було прийнято на озброєння наступну бомбу цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Інфографіка КАБ, інфографіка
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що росіяни після спроби наступати в Харківській області загрузли на цьому напрямку. Це сталося завдяки потужному опору Сил оборони.

У ЗСУ заявили про успіхи під Харковом. Попри чисельну перевагу на Харківщині, противник не має змоги просуватися вперед, бо ЗСУ перебили логістику РФ і відбивають позиції. Командир ЗСУ також повідомив про успішні атаки на ще двох напрямках, де українські військові вже зайняли позиції.

Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що російська окупаційна армія переміщує на Харківський напрямок нові підрозділи, зокрема мотострілецькі, для підтримки штурмів.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

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