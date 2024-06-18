'Чисельні втрати': військовий розповів, як ЗСУ зірвали наступ росіян на Харківщині

Ситуація на Харківщині така, що ворог для покращення свого становища може туди перекидати додаткові резерви з інших напрямків.

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На Харківщині окупанти відступили / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що росіяни після спроби наступати у Харківській області загрузли на цьому напрямку. Це сталося завдяки потужному спротиву Сил оборони.

За його словами, нині той резерв, що має противник, він застосовує для поповнення чисельних втрат, які зазнає на полі бою.

"Сили оборони значно зірвали плани противника як щодо присутності в Харківській області, так і можливості переходу лінії державного кордону в іншому місці", - наголосив командир батальйону для 24 каналу. відео дня

Однак варто розуміти, що росіяни продовжують готувати свій особовий склад. За останній рік рівень підготовки контрактників зріс у рази. Представники приватних військових компаній "Шторм Z", які комплектуються соціальними елементами та особами, що були позбавлені волі, мають гірший рівень підготовки. Вони виконують дещо інші завдання: розвідка боєм, проходження через мінні загородження.

Водночас ситуація на Харківщині така, що ворог для покращення свого становища може туди перекидати додаткові резерви з інших напрямків. Це чітко відстежує українська розвідка, яка розуміє переміщення, поповнення у ворожому війську. Також усвідомлює потенційні загрози, які можуть виникнути, зокрема, і вздовж лінії державного контролю.

"Тому у противника точно не буде можливості з легкістю відкрити ще один напрямок на тому чи іншому відтинку фронту. А також без втрат поповнювати свої резерви на передній лінії бойового зіткнення. Українські сили противника бачать, розуміють і ліквідують", - наголосив Юрій Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що стало відомо про можливе просування окупантів біля Авдіївки. Війська країни-агресорки Росії, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки. Це створює загрозу для одного з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

У ЗСУ заявили про успіхи під Харковом. Попри чисельну перевагу на Харківщині, противник не має можливості просуватися вперед, бо ЗСУ перебили логістику РФ та відбивають позиції. Командир ЗСУ також повідомив про успішні атаки на ще двох напрямках, де українські військові вже зайняли позиції.

Президент України Володимир Зеленський назвав головне завдання Сил оборони на фронті. Глава держави зазначив, що зараз ситуація вже краща, вона стабілізувалася завдяки бійцям ЗСУ, проте поки що зарано говорити про плани на рік.

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