Ворог атакував енергетичний об'єкт в Україні: чи зміняться графіки відключень

Укренерго пояснили, що відключення світла – це наслідок 6 ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

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Ворог атакував енергетичний об'єкт в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Країна-агресорка Росія вночі проти 19 червня атакувала Україну дронами-камікадзе. Відомо, що окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в центральному регіоні України. У Міненерго пояснили, як атака вплинула на ситуацію в енергосистемі.

Там зазначають, що через нічну атаку росіян по енергетичному об'єкті в центрі України пошкоджене обладнання. На місце вже викликали рятувальників та поліцію.

Крім того, у Львівській області через нічний російський удар "Шахедами" зазнали пошкоджень повітряні лінії та електричне обладнання. Без світла залишились 285 точок обліку. Енергетики відновлюють електрику.

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"Через дефіцит в енергосистемі, який є наслідком масованих російських атак, графіки погодинних відключень застосовуються з 00:00 до 24:00", – заявили в міністерстві.

У Міненерго додали, що на підприємствах критичної інфраструктури світло не вимикатимуть. Також електрика буде на підприємствах, які імпортують 80% світла для своїх потреб відповідно до постанови Кабміну.

Стан в енергосистемі України / фото: Укренерго

В свою чергу, в Укренерго пояснили, що відключення світла – це наслідок 6 ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

"Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для того, щоб подолати дефіцит в енергосистемі Україна залучає імпорт та аварійну допомогу з країн Європи. 19 червня Київ планує імпортувати в нашу країну 28 000 мегават-годину", – розповіли в компанії.

Укренерго також пояснюють – через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає, щоб підтримати баланс в енергосистемі.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Атака РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 19 червня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під удар потрапила Львівська область.

Росія запустила по Україні 21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136. ППО знищила 19 дронів. Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Додамо, що армія країни-агресорки Росії застосовує на місяць 3200-3500 керованих авіабомб. Вони атакують цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей боятися. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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