Росіяни втрачають позицію за позицією: в ЗСУ заявили про успіхи під Харковом

Попри чисельну перевагу на Харківщині, противник не має можливості просуватися вперед, бо ЗСУ перебили логістику РФ та відбивають позиції.

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ЗСУ пішли в контратаку на Харківщині, ворога вибивають з позицій / Колаж: Главред, фото: flickr

На Харківщині атаки армії країни-агресора Росії не вщухають з усіх флангів. Особовий склад та збройне забезпечення переважає у противника, попри це ЗСУ вдається відкидати ворожі сили з зайнятих позицій. Про це повідомив командир зведеного підрозділу 153-ї бригади ЗСУ Назарій Кішак в етері телемарафону.

За його словами, попри напружену ситуацію, постійні штурми та використання ворогом КАБів, ЗСУ проводять успішні контратаки. Так за підтримки броньованої техніки українським військовим вдалося покращити тактичне положення та просунутися у районі села Глибоке, що на північ від Харкова.

Командир ЗСУ також повідомив про успішні атаки на ще двох напрямках, де українські військові вже зайняли позиції. Але наразі не розголошується, про які саме населені пункти йде мова.

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Кіщак також розповів, що ЗСУ вдалося перебити логістичні шляхи росіян, їх вже частково взяли під контроль українські оборонці. Як приклад, у Липцях окупаційні війська вже не в змозі застосовувати бронетехніку, бо логістика на їхні підвезення та ротацію під пильним оком та вогнем ЗСУ.

Хто такий Назарій Кішак? Назарій Кішак - у минулому спортсмен, майданівець, ветеран АТО, який воював на Донбасі в батальйоні спецпризначення МВС, засновник кількох патріотичних організацій. Зараз командує зведеним підрозділом 153-ї бригади ЗСУ.

Контратаки ЗСУ на Харківщині - що відомо

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України успішно перехоплюють ініціативу на Харківському напрямку. Успішні дії українських військових напряму пов'язані із дозволом західних країн завдавати ударів по території РФ.

Російські окупаційні війська проводять активні наступальні дії на ділянках фронту поблизу Глибокого, Вовчанська та Тихого. Водночас окупанти змогли просунутись на територію агрегатного заводу у Вовчанську, де, ймовірно, були заблоковані.

Згодом стало відомо, що як тільки окупанти опинились в оточенні на агрегатному заводі у Вовчанську, почались спекуляції інформацією. Називались різні дані щодо їх перебування на цьому заводі. Втім окупанти почали засідати на заводі ще з середини травня, коли розпочали свій наступ на Харківщину. Триває цей процес і до сьогодні.

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