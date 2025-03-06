Росіяни намагаються перетнути кордон на півночі: у ЦПД назвали мету ворога

Коротко:
- Армія РФ намагається штурмувати прикордоння Сумщини
- Мета ворога - перерізати логістичні шляхи, що ведуть з Сумщини у Суджу
- У ворога зараз не вдається розширювати територію зони бойових дій
Російські окупанти продовжують вести бої в прикордонні Сумщини. Ворог діє штурмовими групами. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Він зазначив, мета російських загарбників залишається такою самою - вони намагаються дійти до логістичних доріг, що ведуть з Сумської області у підконтрольну українським захисникам Суджу Курської області.
"Цей задум був відомий заздалегідь, і тому вдається зараз наносити значних втрати штурмовим групам ворога. Бої в зоні кордону і прикордоння тривають", - написав Коваленко.
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі Ми-Україна підтвердив штурмові дії росіян.
Він зазначив, що РФ намагається направити невеличкі групи окупантів до українського кордону для того, щоб вони накопичувалися і закріплювалися.
"Це напрямок населеного пункту Новеньке. Наші військові активно застосовують наявне озброєння, щоб не дати ворогу можливості це зробити і просуватися далі. У ворога зараз не вдається розширювати територію зони бойових дій", - розповів Демченко.
Ситуація на Курському напрямку - останні новини
У зведенні моніторингового проєкту DeepState йдеться, що ситуація залишається напруженою в Курській області Росії, де ворог упродовж дня мав успіхи на одному з напрямків. Аналітики повідомили про те, що ЗС РФ вдалося відкинути українських військових біля Курилівки. Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що Курський напрямок наразі є одним із "найгарячіших" на фронті. За добу відбулося 27 бойових зіткнень.
Як писав Главред з посиланням на генштаб ЗСУ, українські військові здійснили успішну атаку на військовий об'єкт у Курській області Росії.
Згідно з попередньою інформацією, удар було завдано по позиціях 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, розташованих поблизу населеного пункту Троїцьке. Цей об’єкт активно використовувався окупантами для планування атак, у тому числі запуску FPV-дронів по українських позиціях. В результаті атаки знищено низку вогневих позицій, бліндажі та особовий склад противника. Орієнтовні втрати ворога сягають до 30 військовослужбовців.
Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що росіяни у Сумській області по лінії кордону провели штурми піхотними угрупованнями без важкої техніки. У DeepState перемістили село Новеньке в сіру зону.
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Що таке ДПСУ?
Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.
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