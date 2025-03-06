Росіяни намагаються перетнути кордон на півночі: у ЦПД назвали мету ворога

Плани загарбників були відомі українській стороні заздалегідь.

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У прикордонній зоні Сумської області тривають бої / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Коротко:

Армія РФ намагається штурмувати прикордоння Сумщини

Мета ворога - перерізати логістичні шляхи, що ведуть з Сумщини у Суджу

У ворога зараз не вдається розширювати територію зони бойових дій

Російські окупанти продовжують вести бої в прикордонні Сумщини. Ворог діє штурмовими групами. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, мета російських загарбників залишається такою самою - вони намагаються дійти до логістичних доріг, що ведуть з Сумської області у підконтрольну українським захисникам Суджу Курської області.

відео дня

"Цей задум був відомий заздалегідь, і тому вдається зараз наносити значних втрати штурмовим групам ворога. Бої в зоні кордону і прикордоння тривають", - написав Коваленко.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі Ми-Україна підтвердив штурмові дії росіян.

Він зазначив, що РФ намагається направити невеличкі групи окупантів до українського кордону для того, щоб вони накопичувалися і закріплювалися.

"Це напрямок населеного пункту Новеньке. Наші військові активно застосовують наявне озброєння, щоб не дати ворогу можливості це зробити і просуватися далі. У ворога зараз не вдається розширювати територію зони бойових дій", - розповів Демченко.

Що відомо про місто Суджа? / Інфографіка: Главред

Ситуація на Курському напрямку - останні новини

У зведенні моніторингового проєкту DeepState йдеться, що ситуація залишається напруженою в Курській області Росії, де ворог упродовж дня мав успіхи на одному з напрямків. Аналітики повідомили про те, що ЗС РФ вдалося відкинути українських військових біля Курилівки. Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що Курський напрямок наразі є одним із "найгарячіших" на фронті. За добу відбулося 27 бойових зіткнень.

Як писав Главред з посиланням на генштаб ЗСУ, українські військові здійснили успішну атаку на військовий об'єкт у Курській області Росії.

Згідно з попередньою інформацією, удар було завдано по позиціях 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, розташованих поблизу населеного пункту Троїцьке. Цей об’єкт активно використовувався окупантами для планування атак, у тому числі запуску FPV-дронів по українських позиціях. В результаті атаки знищено низку вогневих позицій, бліндажі та особовий склад противника. Орієнтовні втрати ворога сягають до 30 військовослужбовців.

Раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що росіяни у Сумській області по лінії кордону провели штурми піхотними угрупованнями без важкої техніки. У DeepState перемістили село Новеньке в сіру зону.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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