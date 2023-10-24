РФ пустила в хід дрони-"газонокосарки": у ЗСУ пояснили, в чому хитрість окупантів

Нові "гаражні" БПЛА не здатні замінити дрони-камікадзе" Shahed", але все ж таки у "газонокосарок" є своє завдання.

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Новий російський дрон за звуком нагадує газонокосарку / Колаж: Главред, фото: twitter.com/4totytynas

Російські окупанти почали використовувати для атак по Україні нові дрони кустарного виробництва. І якщо іранські Shahed-136/131 називають "мопедами" через їхній характерний звук, то ці БПЛА охрестили "газонокосарками". Стало відомо, яку небезпеку вони несуть.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що за останні два дні було кілька випадків застосування окупантами кустарних БПЛА. Зокрема, помітили ці дрони на Київщині ввечері 23 жовтня. У Мережі публікували фото уламків. З'ясувалося, що двигун для цього БПЛА можна купити за 18 тисяч гривень на віртуальній торговельній платформі AliExpress.

Так виглядає двигун дрона - "газонокосарки" / скріншот

За словами Ігната, ці "гаражні" БПЛА не здатні замінити дрони-камікадзе "Shahed", але все ж таки у "газонокосарок " є своє завдання - залякати і виснажити ППО помилковими цілями, передає ТСН.

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"Shahed" - це баражуючий технологічний боєприпас, цей БПЛА складно придушувати системою РЕБ. Дронів "Shahed" буде більше, а за допомогою цих (кустарних, – ред.) БПЛА ворог має мету залякувати", — розповів Ігнат.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін каже, що, згідно з попереднім аналізом фото і відеоматеріалів частин "газонокосарок", можна зробити висновок, що цей дрон менш потужний. У разі наявності вибухового заряду, його маса також буде в рази менше, ніж у Shahed 136 і Shahed 131.

"Даний БПЛА може бути ще однією спробою ворога використовувати помилкові цілі для виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Після відповідних експертиз, передачі об'єктів та проведення відповідних досліджень буде повна картина", - сказав Рувін.

Аналітик, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що таких дронів кустраного виробництва в РФ буде ще більше, оскільки навіть "Shahed" вартістю близько 40 тис.доларів стає дорогим для окупантів.

"Раніше в деяких зразках використовувалася фанера, примітивні елементи. Але це було в невеликій кількості. Зараз використання кустарних дронів стає більш масовим. Росіяни використовують їх не просто для розвідки, а й з бойовими частинами. Тобто дешевий варіант ударного дрона", - пояснив він.

За словами Коваленка, такий БПЛА зафіксувати засобами ППО малого радіусу дії важче.

"При цьому це не є високотехнологічною зброєю, вони призначені виключно для терору. Можуть нести снаряд вагою кілька кілограмів. Росіяни намагаються експериментувати, влаштовуючи такі нальоти, експериментують, визначаючи, які цілі можуть вражати – прості або складні", - додав експерт.

Повітряні атаки України російськими окупантами

У ніч на 24 жовтня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Сили ППО знищили всі ворожі дрони.

У ніч на 23 жовтня російські окупанти понад 3,5 години атакували Україну з повітря. Сили ППО знищили 14 БПЛА і авіаційну ракету.

Ворог направив дрони-камікадзе Shahed-131/136 з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одеської області.

БпЛА були збиті в Одеській області, один дрон - у Вінницькій.

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші пожежники. Постраждалих немає.

У ЗСУ показали, як ЗРК HAWK вночі збивав "шахеди" росіян.

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