Gepard, дрони і не тільки: Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги

Україна одержала потужний пакет військової допомоги від Німеччини. Він включає передачу безпілотників та самохідних зеніток Gepard. Це офіційно підтвердили у Німеччині, повідомляється на сайті уряду країни.
За останній тиждень Україна отримала від Німеччини 3 зенітні самохідні установки Gepard. Загалом Україні передали вже 49 Gepard. Також ЗСУ отримали 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun та 20 дронів Vector. Раніше їх було 80 та 104 відповідно.
Додатково Німеччина передала 13 машин охорони кордону, 3900 димових артилерійських снарядів DM125 калібру 155-мм. Крім того, Україна отримала ще один мостоукладач BEAVER і 3 тягачі HX81 з трьома напівпричепами.
Військова допомога Україні
Нещодавно стало відомо про те, що президент США Джо Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Як повідомляли в Bloomberg, цей пакет військової допомоги покриє весь фінансовий рік.
Однак на тлі війни в Ізраїлі почалися розмови про те, що військова допомога Україні може значно зменшитися. Це прокоментував військовий експерт Олександр Мусієнко і назвав причину можливого зменшення допомоги Україні. Він вважає, що однією з таких причин може стати призупинення допомоги країнами з метою наростити власні втрачені запаси.
Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що США можуть переключити увагу з України. Він розповів, що робити, щоб США не зменшили допомогу для ЗСУ.
Пізніше стало відомо, що США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні. Йдеться про артилерійські снаряди калібром 155-мм, які зберігалися на американських арсеналах в Ізраїлі.
Інші новини:
- "У Конгресі США розпочинаються торги": Україна може отримати менше допомоги - експерт
- "Про ППО не варто навіть мріяти": експерт не виключає різкого зменшення військової допомоги
- "Якщо не ми, то хто": Байден зробив знакову заяву щодо допомоги Україні