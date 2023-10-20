УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Gepard, дрони і не тільки: Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги

Ангеліна Підвисоцька
20 жовтня 2023, 18:15 оновлено 20 жовтня, 18:44
Німеччина передала Україні майже 4 тисячі снарядів калібру 155 мм.
ЗСУ, Німеччина, Gepard
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги / Колаж: Головред, фото: bundeswehr.de, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, pixabay

Україна одержала потужний пакет військової допомоги від Німеччини. Він включає передачу безпілотників та самохідних зеніток Gepard. Це офіційно підтвердили у Німеччині, повідомляється на сайті уряду країни.

За останній тиждень Україна отримала від Німеччини 3 зенітні самохідні установки Gepard. Загалом Україні передали вже 49 Gepard. Також ЗСУ отримали 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun та 20 дронів Vector. Раніше їх було 80 та 104 відповідно.

Додатково Німеччина передала 13 машин охорони кордону, 3900 димових артилерійських снарядів DM125 калібру 155-мм. Крім того, Україна отримала ще один мостоукладач BEAVER і 3 тягачі HX81 з трьома напівпричепами.

відео дня

Військова допомога Україні

Нещодавно стало відомо про те, що президент США Джо Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Як повідомляли в Bloomberg, цей пакет військової допомоги покриє весь фінансовий рік.

Однак на тлі війни в Ізраїлі почалися розмови про те, що військова допомога Україні може значно зменшитися. Це прокоментував військовий експерт Олександр Мусієнко і назвав причину можливого зменшення допомоги Україні. Він вважає, що однією з таких причин може стати призупинення допомоги країнами з метою наростити власні втрачені запаси.

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що США можуть переключити увагу з України. Він розповів, що робити, щоб США не зменшили допомогу для ЗСУ.

Пізніше стало відомо, що США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні. Йдеться про артилерійські снаряди калібром 155-мм, які зберігалися на американських арсеналах в Ізраїлі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Німеччини військова допомога вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Прорив ЗСУ на півдні та снаряди від КНДР: розвідка Естонії розкрила плани Росії

Прорив ЗСУ на півдні та снаряди від КНДР: розвідка Естонії розкрила плани Росії

19:11 Світ
У Криму потужні вибухи, над Джанкоєм – дим: окупанти скаржаться на масову ракетну атаку

У Криму потужні вибухи, над Джанкоєм – дим: окупанти скаржаться на масову ракетну атаку

18:57 Україна
"Пекельна бавовна": стали відомі реальні втрати від удару ATACMS по Бердянську

"Пекельна бавовна": стали відомі реальні втрати від удару ATACMS по Бердянську

18:25 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:32

Кинули всі сили на прорив: 3 бригади росіян почали штурм важливого міста

19:30

Скандальна Монтян обізвала Путіна матом і розповіла правду про захоплення Криму

19:24

Як підготувати батареї до зими за допомогою пляшки та викрутки: крутий лайфхак від майстра на всі руки

19:11

Прорив ЗСУ на півдні та снаряди від КНДР: розвідка Естонії розкрила плани Росії

19:10

Чому Європа радіє результатам виборів у ПольщіПогляд

Третя світова почнеться в Європі, Україна найближча до її початку - КочетковТретя світова почнеться в Європі, Україна найближча до її початку - Кочетков
19:02

Соловій та Жадан зняли кліп із одностатевими поцілунками у храмі: священики обурилися

18:57

У Криму потужні вибухи, над Джанкоєм – дим: окупанти скаржаться на масову ракетну атаку

18:40

БЕБ оцінює обіг нелегальних казино в 12 млрд грн - ЗМІ

18:25

"Пекельна бавовна": стали відомі реальні втрати від удару ATACMS по Бердянську

Реклама
18:23

Чому не варто вживати слово "клікати": мовознавець здивував відповіддюВідео

18:17

Радіодиктант 2023: де послухати, куди і коли відправляти

18:15

Gepard, дрони і не тільки: Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги

18:07

Чому Плутон не планета: відповідь вразить усіх, хто прагне таємниць космосуВідео

17:58

Потужна допомога США для України: Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів

17:50

"Обережно, грибок": дівчина поділилась, як назавжди знищити цвіль у будинку

17:42

"РФ хоче все масштабувати": експерт сказав, скільки ще зможе воювати Росія

17:35

Ви робили не правильно: якою стороною фольги потрібно накривати м'ясо в духовці

17:20

Байден порівняв Путіна з ХАМАС: у Кремлі образилися і зажурилися

17:20

Місячний календар на листопад 2023: коли найкраще планувати весілля та стригтися

17:10

Що категорично не можна робити 22 жовтня: важливі прикмети та заборони

Реклама
16:44

Мінометники ЗСУ отримали мікроавтобус від Favbet Foundation

16:43

"Сильно п'є": у Соловйова істерично пропісочили антисемітку Захарову

16:43

У кількох областях буде +4, а в деяких +29, налетять грози: погода в Україні на вихідні

16:29

У Мальті буде новий діалог без РФ щодо "формули Зеленського": ЗМІ дізналися дату

16:15

Засідання в особливому форматі: Зеленський приїхав в Херсонську областьФотоВідео

16:05

Двійники та тремор: експерт пояснив, чим ризикував Путін під час візиту до КитаюВідео

15:42

Тричі вдарили ножем: у центрі Києві невідомі напали на військового

15:36

"Надто довго мовчав": Нагієв виступив проти влади Росії і звернувся до молоді

15:34

"Ми прийдемо і Україна переможе": в Ізраїлі мають намір покарати РФ за підтримку ХАМАСВідео

15:23

Лобода вперше після довгої перерви показала обох дочок

15:16

Грета Тунберг заграє з терористами: що вона заявила про Сектор Гази

14:59

"Ворота до всієї Донеччини": у ЗСУ пояснили важливість утримувати Авдіївку

14:57

Лише геній знайде панду серед сотень пінгвінів за 15 секунд: загадка на уважність

14:55

РФ стягнула тисячі солдатів: генерал назвав, звідки ворог може піти на штурм Києва

14:54

Буде як новенький: як розпушити пуховик після прання за допомогою гребінця за 5 хвилин

14:54

Уряд Ізраїлю повідомив трагічні новини про українців

14:37

Путіна охопила паніка: Подоляк розкрив провал візиту глави Кремля до Китаю

14:31

"Навіть Сталін пазурі від церкви прибрав": зірка "Лесі+Роми" взявся захищати УПЦ МП

14:19

Жінка поділилась дієвим лайфхаком, як швидко висушити одяг

14:02

Колонами на смерть: російське командування кинуло своїх солдатів під Авдіївкою

Реклама
13:28

"Сподіваюся, хоча б вимив руки": Кулеба потролив Орбана, який ручався з Путіним

13:25

Ішли під ручку: Тім Бертон і Моніка Белуччі вийшли на публіку як параВідео

13:23

Страшна втрата для Росії: розвідка Британії повідомила про наслідки удару ATACMS

13:13

Михайло Ткач. Про що мовчить Московський патріархатВідеоблоги

12:53

Підірвали разом з окупантами: нові деталі операції партизанів в МелітополіВідео

12:48

Мішені у Криму: генерал-розвідник назвав несподівані цілі для ATACMS

12:33

Місячний день 21 жовтня 2023: Місяць віщує сни, що збудуться, і підвищену чутливість

12:28

Третя світова війна почалася з вторгнення РФ у Грузію у 2008 році - Данілов

12:22

Подорожчання продуктів восени: на що підскочать ціни і як сильно доведеться розщедритися

11:58

"Шампанське" та "коньяк" під забороною: в Україні ввели нові штрафи

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти