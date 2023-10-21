Окупанти б'ють ракетами, бомбами та дронами: деталі потужного удару РФ по Україні

Спостерігається активізація тактичної авіації РФ, застосування ракетних комплексів наземного базування.

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Наталія Гуменюк розповіла про нову тактику окупантів / Міноборони РФ, скріншот

Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про подробиці масованого удару окупантів РФ у ніч на суботу, 21 жовтня.

За її словами, ворог використав "складну тактику дуже змішаних атак". Зокрема, вперше українські військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет та КАБів, зазначила вона в ефірі інформаційного телемарафону .

Крім того, також спостерігається активізація тактичної авіації РФ, застосування ракетних комплексів наземного базування та пуски ракет разом із КАБами. "Це однозначно спроба ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБ працювати ми не можемо", - пояснила представник Сил оборони півдня України.

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Подробиці масованого удару РФ

Вона уточнила, що ворог застосував складну тактику дуже змішаних атак - практично одночасно прямували з тактичної авіації та керовані авіабомби фронтовими територіями та крилатими ракетами типу Х-59 по наступних територіях другого ешелону підготовки, наприклад Кривий Ріг, Миколаївська область і застосовувалися ударні безпілотники.

"Фактично все було одночасно і спрямоване на виснаження протиповітряної оборони та з максимальним досягненням результату", - додала Гуменюк.

За її словами, зважаючи на все, основний акцент атак російські окупанти перенесли, очевидно, у повітря.

Дивіться відео - Наталія Гуменюк розповіла про удари РФ по Україні:

Наталія Гуменюк розповіла про удари РФ / Скріншот

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Кривому Рогу: постраждав промисловий об'єкт, виникла пожежа. Внаслідок нічного удару по місту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила до житлового будинку у центрі міста. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро потрапили до лікарні з пораненнями.

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