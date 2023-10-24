Удар 'Шахедами' по Україні: в ЗСУ повідомили скільки вдалось збити

Росіяни в ніч на 24 жовтня атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Силами ППО було знищено всі ударні БпЛА.

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ЗСУ повідомили скільки вдалось збити "Шахедів" / Колаж Главред, фото: mil.in.ua, скріншот із відео

У ніч з 23 на 24 жовтня, російські війська знову використали ударні безпілотники для атаки на Україну. Ворог випустив по Україні 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Водночас українські захисники активно відпрацювали по ворожих літальних апаратах. Усі вибухи, які було чутно, свідчили про роботу протиповітряної оборони нашої держави.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що вночі 24 жовтня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Для цього загарбники застосовували ударні безпілотники типу "Шахед", за попередніми даними, запустивши 6 ударних дронів-камікадзе.

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"Протиповітряною обороною знищено всі ударні БпЛА", – мовиться у дописі Генштабу ЗСУ.

Представники Генерального штабу також розповіли, загалом ворог завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Також, як повідомляється у зведенні Генерального штабу, під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Обстріли України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ракетних атаках країни-агресора Росії зразка 2022 і 2023 років є відмінності, оскільки тепер Сили оборони б'є по об'єктах, які мають відношення до виробництва високоточної зброї РФ.

Водночас, 22 жовтня пресслужба компанії ДТЕК повідомила, що російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій.

Також, військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов розповів про ймовірні плани окупантів, за яких вони можуть відновити нові масовані обстріли території України. Селезньов розповів, що російські окупанти накопичують боєкомплекти та активізувались на східних напрямках України.

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