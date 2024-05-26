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РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

Руслана Заклінська
26 травня 2024, 01:00
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Моніторингові канали попереджають, що цей виліт ймовірно бойовий, існує дуже висока можливість ракетних пусків.
РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org

У ніч проти 26 травня 2024 року злетіла група стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з аеродрому "Оленья". Про це у повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано орієнтовно виліт 3-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - йдеться у повідомленні ПС.

Через кілька хвилин у Повітряних силах уточнили, що зафіксовано виліт 5-ти бортів Ту-22м3 з російського аеродрому "Оленья".

відео дня

Моніторингові канали попереджають, що цей виліт ймовірно бойовий. Тому існує дуже висока можливість ракетних пусків. Очікується, що ракети можуть потрапити в український повітряний простір близько 02:40 - 05:20.

За даними моніторингових каналів, в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:00 - 02:40. Якщо пуски здійснять звідти, тоді ракети повинні з'явитися в повітряному просторі України близько 02:40 - 03:20.

В районі Каспійського моря вони будуть, швидше за все, о 03:20 - 04:00. Якщо росіяни запустять ракети звідти, в нашому повітряному просторі вони з'являться орієнтовно о 04:30 - 05:20.

Водночас моніторингові канали наголошують, що час є дуже приблизним, можлива похибка. Людей закликають перебувати в укриттях під час оголошення повітряної тривоги.

Що таке літак Ту-22М

Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Удари РФ по Харкову 25 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зауважив, що росіяни завдали удару по торговельному центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.

Незадовго росіяни вчетверте за день обстріляли Харків. Окупанти вдарили по району житлової забудови в центрі міста. РФ влучила в офісні приміщення. Пошкоджень зазнали також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні об’єкти.

Також російські окупанти вночі 25 травня здійснили ракетний удар по Харкову. Росіяни частково зруйнували ліцей і пошкодили 9-поверховий житловий будинок та 31 автомобіль, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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