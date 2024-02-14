УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ планує перемогу із захопленням Харкова та Одеси: у RUSI дали тривожний прогноз

Олексій Тесля
14 лютого 2024, 17:21оновлено 14 лютого, 18:02
Росія досі зберігає стратегічну мету підпорядкування України, впевнені британські військові аналітики.
РФ планує перемогу із захопленням Харкова та Одеси: у RUSI дали тривожний прогноз
Аналітики оцінили перспективи війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Країна-агресор РФ планує досягти перемоги у війні до 2026 року. Під такі терміни формуються її війська та потужності промислового виробництва.

Однак вирішальне значення матиме підтримка ЗСУ та спроможності України чинити опір атакам РФ протягом 2024-2025 років, ідеться в аналітичній статті наукових співробітників британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень(RUSI).

Росія досі зберігає стратегічну мету підпорядкування України, а також прагне домогтися відмови України від окупованих територій, а також від Харкова, а в деяких варіантах - ще й Одеси.

відео дня

При цьому Москва хоче відмови України від вступу до НАТО, а також встановлення такої влади в Україні, яку б очолювала контрольована і "узгоджена" Росією фігура.

Єдиний варіант "компромісу", який зараз пропонує Росія, полягає в тому, що залишок України - території поза контролем РФ - може приєднатися до ЄС, пишуть аналітики.

Своїх цілей РФ прагне досягти шляхом продовження тиску по всій лінії фронту в Україні з метою виснаження боєприпасів і особового складу ЗСУ, а також зламу рішучість міжнародних партнерів України в подальшій військовій підтримці Києва. За умови вирішення цих завдань РФ має намір розпочати подальші наступальні операції.

Автори попереджають, що оскільки Кремль порушив майже всі важливі угоди як із Києвом, так і з НАТО, немає жодної впевненості, що навіть якщо Росія досягне своїх цілей щодо України, то згодом вона не окупує решту української території або не застосує силу в інших місцях.

Уточнюється, що за останній рік чисельність російських сил в Україні зросла з 360 тисяч осіб на початку 2023 року, до 470 тисяч військових на початок 2024 року. Водночас Росія змінила пріоритети у формуванні військ, від приватних військових кампаній на користь стандартизованих підрозділів.

Підкреслюється, що незважаючи на значні втрати, угруповання РФ в Україні продовжує збільшуватися, окупанти також зберігають можливості для утримання цілісної лінії фронту.

Водночас окупанти в Україні мають у своєму розпорядженні приблизно 4780 одиниць ствольної артилерії, 1130 РСЗВ, 2060 танків, 7080 інших бойових броньованих машин, 290 вертольотів, 310 літаків.

Водночас використання всього цього обладнання обмежує дефіцит боєприпасів. Крім того, деякі можливості Росії - зокрема використання військової авіації - обмежені наявністю пілотів із достатнім досвідом.

Аналітики впевнені, що хоча якість окупаційних сил в Україні навряд чи підвищуватиметься доти, доки ЗСУ будуть здатні завдавати їм втрат на поточному високому рівні, росіяни все одно зможуть підтримувати стабільні темпи атак протягом 2024 року.

При цьому також проаналізовано промисловий потенціал Росії. Уточнюється, що протягом 2024 року Росія буде здатна підтримувати стабільні обсяги виробництва і поставок техніки на фронт, але у 2025 році війська РФ, найімовірніше, почнуть відчувати, що бойові машини і транспортні засоби потребують глибшого ремонту, а до 2026 року Росія вичерпає більшість своїх наявних військових запасів.

Іншим вразливим місцем для складних зразків російського озброєння, таких як ракети, є велика залежність від західних компонентів. Але найсерйознішим обмеженням для Росії експерти називають виробництво боєприпасів. Для належного забезпечення своєї армії Росії доведеться в короткостроковій перспективі ще більше скоротити залишкові запаси 3 млн боєприпасів, що змушує окупантів підписувати контракти на поставку і виробництво боєприпасів з Білоруссю, Іраном, Північною Кореєю і Сирією.

У RUSI додають, що РФ може досягти своїх цілей, якщо міжнародні партнери України не зможуть належним чином забезпечити ЗСУ ресурсами. Однак Росія навряд чи досягне значних успіхів у 2025 році, якщо партнери України продовжуватимуть надавати ЗСУ достатню кількість боєприпасів і підтримки в навчанні військових.

А після 2026 року виснаження російських систем озброєння почне істотно погіршувати бойову міць РФ, тоді як можливості російської промисловості на той момент можуть бути істотно підірвані.

Аналітики додали, що підтримка опору України щонайменше впродовж 2025 року, може не лише зірвати теорію перемоги Кремля, а й дати достатньо часу для налагодження раціонального процесу мобілізації та підготовки військ ЗСУ, загрожувати позиціям РФ, тим самим змусивши агресора не лише шукати перемовин, а й фактично домовлятися про припинення війни на вигідних для України умовах.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ перейшли до оборонної операції. Українські захисники виснажують противника, завдаючи йому максимальних втрат, пояснив головком ЗСУ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов визнав провал із контрнаступом ЗСУ. Домогтися більшого успіху українським військовим завадила перевага окупантів у повітрі.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ важко тримати оборону через нестачу зброї. Нестача артилерійських боєприпасів і затримки в наданні західної безпекової допомоги, можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ військова агресія РФ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ планує перемогу із захопленням Харкова та Одеси: у RUSI дали тривожний прогноз

РФ планує перемогу із захопленням Харкова та Одеси: у RUSI дали тривожний прогноз

17:21 Україна
Новий наступ росіян на території України: в ГУР назвали дату і оцінили загрозу

Новий наступ росіян на території України: в ГУР назвали дату і оцінили загрозу

17:17 Україна
ВДК атакували з різних боків: розкрито тактику знищення Цезаря Кунікова

ВДК атакували з різних боків: розкрито тактику знищення Цезаря Кунікова

16:17 Україна
Всі головні новини

Популярне

Що не можна клеїти суперклеєм: прості поради, які має знати кожен 16067

Що не можна клеїти суперклеєм: прості поради, які має знати кожен

В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме 14338

В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме

Армія України потопила БДК Цезар Куніков: у Путіна зробили першу заяву 5608

Армія України потопила БДК Цезар Куніков: у Путіна зробили першу заяву

Кабаєвої більше немає: ЗМІ дізналися про нову коханку Путіна 4668

Кабаєвої більше немає: ЗМІ дізналися про нову коханку Путіна

Останні новини

18:12

Роман Цимбалюк. "Куніков" потонув - промальовується план України щодо Криму Відеоблоги

18:07

Росіяни взяли під вогневий контроль єдину дорогу до Авдіївки - ОВА

18:05

Чи піднімуть в Україні тарифи на світло, газ і тепло: у Раді відповіли

18:00

Вирішить одразу 2 проблеми: навіщо класти цукор у холодильник

17:52

Удар по "Кунікову": Столтенберг звернувся до ЗСУ з похвалою

Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"
17:34

Jerry Heil оцінила скандал із грошима з держбюджету на нацвідбір "Євробачення-2024"

17:30

"Означатиме оголошення війни": військовий про вплив КНР на виробництво дронів в Україні

17:30

Як зберегти стосунки на відстані: 2 найважливіші поради від психологаВідео

17:27

Так сильно тебе люблю: нова дівчина Началджіоглу показала сюрприз від турецького бойфренда

Реклама
17:21

РФ планує перемогу із захопленням Харкова та Одеси: у RUSI дали тривожний прогноз

17:17

Новий наступ росіян на території України: в ГУР назвали дату і оцінили загрозу

16:56

ЄС може збільшити для України вже вказану допомогу у 50 мільярдів євро - посол

16:34

Буде багато горя і нещастя: що в жодному випадку не можна робити із дзеркаломВідео

16:19

Українські перевізники блокуватимуть польські фури просто на кордоні

16:17

ВДК атакували з різних боків: розкрито тактику знищення Цезаря Кунікова

16:12

РФ готується до нового масштабного наступу: сили ворога рівні Авдіївським - ЗСУ

15:56

Точно зацвіте: дівчина показала, чим потрібно поливати квіткуВідео

15:44

Штормові пориви вітру і мокрий сніг: синоптик назвала дату небезпечної погоди

15:42

Зефір у домашніх умовах: як потрібно робити ласощі, що тануть у ротіВідео

15:30

Йде на рекорд: Сергій Тігіпко увосьме стане батькомВідео

Реклама
15:21

"Це не спрацює": військовий про те, що не так з указом Зеленського про Сили БПЛА

15:14

РФ під час удару по "Кунікову" втратила не тільки ВДК, а й танки: подробиці атаки ЗСУ

15:01

Закупляють всі підряд: військовий назвав головну проблему для українських дронів

14:30

У Росії померла актриса "Діамантової руки"

14:29

Постачання сучаних дронів для України: ще одна країна доєдналась до коаліції

14:29

Церковне свято 15 лютого: чому не можна класти гроші на кухонний стіл

14:25

Китай зіграв на руку Путіну: приховано підтримав РФ і висунув абсурдну вимогу

14:14

Яскраві конкурси та новий капітан: коли дивитися прем’єру нового сезону "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:07

"Більшість моряків загинули": у ГУР озвучили деталі знищення "Цезаря Кунікова"

14:03

Навіщо класти крейду в холодильник: секрет досвідчених господинь

13:47

MamaRika розповіла про свій ЛГБТ-досвід: "Не проти повторити"

13:19

Ситуація в Авдіївці різко змінюється: ЗСУ готують запасні логістичні шляхи

13:13

Денисенко розчулила фанатів тим, як чоловік-воїн привітав її з Днем святого Валентина

13:10

"Ініціатива" Трампа про допомогу Україні: республіканці з ним поговорили, деталі

13:05

Віра Брежнєва вперше відповіла на хейт за роботу і проживання в РФ до війни

12:54

Чому не можна нервувати вагітним: як впоратися зі стресами та уникнути наслідківВідео

12:44

Колона згоріла вщент: ЗСУ влаштували вогняний "сюрприз" окупантам під Авдїівкою

12:15

"Це найгарячіша точка фронту": в ЗСУ розповіли, куди ворог кинув основні сили

12:15

Потрібно знайти собаку в купі листя за 9 секунд: впораються лише найрозумніші

12:13

Дмитро Ступка одружується: актор-утікач розкрив подробиці весілля

Реклама
12:00

Убивство українського баскетболіста в Німеччині: стали відомі нові деталі

11:53

Наказав викинути з вікна: Максакова розповіла, як Путін позбувся шанувальника КабаєвоїВідео

11:49

Армія України потопила БДК Цезар Куніков: у Путіна зробили першу заяву

11:39

Дженніфер Лопес натякнула на закінчення кар'єри

11:37

У ВМС ЗСУ прокоментували ліквідацію БДК Цезар Куніков

11:23

Чому арабіка краще робусти: чим відрізняються два популярні сорти кави

11:22

Польща перекриває кордон з Україною: що сталося

11:13

Віра Брежнєва розчулила фанатів рідкісним фото з мамою і трьома сестрами

10:52

Конгресвумен Спартц з України не читала і не підтримає закон про $60 млрд для Києва

10:46

"У Кремлі здивувалися": політтехнолог назвав загрозу, якої злякався режим ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти