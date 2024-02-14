РФ планує перемогу із захопленням Харкова та Одеси: у RUSI дали тривожний прогноз

Росія досі зберігає стратегічну мету підпорядкування України, впевнені британські військові аналітики.

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Аналітики оцінили перспективи війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Країна-агресор РФ планує досягти перемоги у війні до 2026 року. Під такі терміни формуються її війська та потужності промислового виробництва.

Однак вирішальне значення матиме підтримка ЗСУ та спроможності України чинити опір атакам РФ протягом 2024-2025 років, ідеться в аналітичній статті наукових співробітників британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень(RUSI).

Росія досі зберігає стратегічну мету підпорядкування України, а також прагне домогтися відмови України від окупованих територій, а також від Харкова, а в деяких варіантах - ще й Одеси.

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При цьому Москва хоче відмови України від вступу до НАТО, а також встановлення такої влади в Україні, яку б очолювала контрольована і "узгоджена" Росією фігура.

Єдиний варіант "компромісу", який зараз пропонує Росія, полягає в тому, що залишок України - території поза контролем РФ - може приєднатися до ЄС, пишуть аналітики.

Своїх цілей РФ прагне досягти шляхом продовження тиску по всій лінії фронту в Україні з метою виснаження боєприпасів і особового складу ЗСУ, а також зламу рішучість міжнародних партнерів України в подальшій військовій підтримці Києва. За умови вирішення цих завдань РФ має намір розпочати подальші наступальні операції.

Автори попереджають, що оскільки Кремль порушив майже всі важливі угоди як із Києвом, так і з НАТО, немає жодної впевненості, що навіть якщо Росія досягне своїх цілей щодо України, то згодом вона не окупує решту української території або не застосує силу в інших місцях.

Уточнюється, що за останній рік чисельність російських сил в Україні зросла з 360 тисяч осіб на початку 2023 року, до 470 тисяч військових на початок 2024 року. Водночас Росія змінила пріоритети у формуванні військ, від приватних військових кампаній на користь стандартизованих підрозділів.

Підкреслюється, що незважаючи на значні втрати, угруповання РФ в Україні продовжує збільшуватися, окупанти також зберігають можливості для утримання цілісної лінії фронту.

Водночас окупанти в Україні мають у своєму розпорядженні приблизно 4780 одиниць ствольної артилерії, 1130 РСЗВ, 2060 танків, 7080 інших бойових броньованих машин, 290 вертольотів, 310 літаків.

Водночас використання всього цього обладнання обмежує дефіцит боєприпасів. Крім того, деякі можливості Росії - зокрема використання військової авіації - обмежені наявністю пілотів із достатнім досвідом.

Аналітики впевнені, що хоча якість окупаційних сил в Україні навряд чи підвищуватиметься доти, доки ЗСУ будуть здатні завдавати їм втрат на поточному високому рівні, росіяни все одно зможуть підтримувати стабільні темпи атак протягом 2024 року.

При цьому також проаналізовано промисловий потенціал Росії. Уточнюється, що протягом 2024 року Росія буде здатна підтримувати стабільні обсяги виробництва і поставок техніки на фронт, але у 2025 році війська РФ, найімовірніше, почнуть відчувати, що бойові машини і транспортні засоби потребують глибшого ремонту, а до 2026 року Росія вичерпає більшість своїх наявних військових запасів.

Іншим вразливим місцем для складних зразків російського озброєння, таких як ракети, є велика залежність від західних компонентів. Але найсерйознішим обмеженням для Росії експерти називають виробництво боєприпасів. Для належного забезпечення своєї армії Росії доведеться в короткостроковій перспективі ще більше скоротити залишкові запаси 3 млн боєприпасів, що змушує окупантів підписувати контракти на поставку і виробництво боєприпасів з Білоруссю, Іраном, Північною Кореєю і Сирією.

У RUSI додають, що РФ може досягти своїх цілей, якщо міжнародні партнери України не зможуть належним чином забезпечити ЗСУ ресурсами. Однак Росія навряд чи досягне значних успіхів у 2025 році, якщо партнери України продовжуватимуть надавати ЗСУ достатню кількість боєприпасів і підтримки в навчанні військових.

А після 2026 року виснаження російських систем озброєння почне істотно погіршувати бойову міць РФ, тоді як можливості російської промисловості на той момент можуть бути істотно підірвані.

Аналітики додали, що підтримка опору України щонайменше впродовж 2025 року, може не лише зірвати теорію перемоги Кремля, а й дати достатньо часу для налагодження раціонального процесу мобілізації та підготовки військ ЗСУ, загрожувати позиціям РФ, тим самим змусивши агресора не лише шукати перемовин, а й фактично домовлятися про припинення війни на вигідних для України умовах.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ перейшли до оборонної операції. Українські захисники виснажують противника, завдаючи йому максимальних втрат, пояснив головком ЗСУ.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов визнав провал із контрнаступом ЗСУ. Домогтися більшого успіху українським військовим завадила перевага окупантів у повітрі.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ важко тримати оборону через нестачу зброї. Нестача артилерійських боєприпасів і затримки в наданні західної безпекової допомоги, можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ.

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