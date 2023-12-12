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"Зусилля зайшли в глухий кут": Данілов визнав провал з контрнаступом ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
12 грудня 2023, 00:35
Домогтися більшого успіху українським військовим завадила перевага окупантів у повітрі.
Данилов, ВСУ
Контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, апарат РНБО

Українські військові пішли у великий наступ і змогли звільнити практично відразу велику ділянку окупованої землі в Харківській і Херсонській областях. Всі в країні думали, що після цього ривка незабаром буде перемога і війна припинитися. Однак все сталося інакше. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє BBC.

Він визнав, що прогнози були надто оптимістичні і з настанням зими контрнаступ зайшов у глухий кут. Вся справа була в тому, що у росіян була перевага в повітрі.

"Українські сили сподівалися повернути собі ділянки території, завойовані Росією під час вторгнення у лютому 2022 року, а також перерізати Російські лінії постачання до Криму. Але через відсутність переваги в повітрі і потужної російської оборони наші зусилля, схоже, зайшли в глухий кут з настанням зими", — сказав Данілов.

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Він додав, що Україна продовжить боротьбу і сподівається на отримання нових пакетів західної допомоги, які допоможуть наблизити перемогу.

"Пакет на суму 60 мільярдів доларів зараз втягнутий у внутрішню партійну політику, а час до різдвяних канікул в Конгресі закінчується. Менша частина республіканських законодавців у США скептично ставиться до надсилання додаткових коштів. Але якщо трапиться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо цьому раді", — зауважив Данілов.

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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війна в Україні вторгнення Росії Олексій Данілов
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