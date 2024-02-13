ЗСУ перейшли до оборонної операції: Сирський розповів про новий етап війни

Українські захисники виснажують противника, завдаючи йому максимальних втрат, пояснив головком ЗСУ.

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Олександр Сирський розкрив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, Фото: Telegram А.Сирського, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Збройні сили України на полі бою перейшли від наступу до оборони, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, новий етап ведення війни проти РФ полягає у виснаженні сил противника. З такою заявою він виступив в інтерв'ю ZDF.

"Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції - виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримання підготовлених рубежів оборони", - наголосив головком ЗСУ.

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Він також звернув увагу на те, що основна цінність для України - життя військових, тому ЗСУ не можуть дозволити собі діяти аналогічно РФ, не цінуючи життя воїнів.

"Ми не можемо дозволити собі таке ставлення, як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів", - додав Сирський.

Ситуація на фронті

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Валерія Залужного про те, що війна зайшла в "глухий кут". Глава української держави зазначив, що це не зовсім так. Він вказав на успіхи, яких вдалося досягти українським військовим під час атак на Крим.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов визнав провал із контрнаступом ЗСУ. Домогтися більшого успіху українським військовим завадила перевага окупантів у повітрі.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ важко тримати оборону через нестачу зброї. Нестача артилерійських боєприпасів і затримки в наданні західної безпекової допомоги, можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ.

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