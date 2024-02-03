ЗСУ важко тримати оборону через нестачу зброї: в ISW розповіли про наступ РФ

Нестача артилерійських боєприпасів та затримки у наданні західної безпекової допомоги, можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ.

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У ЗСУ не вистачає зброї, щоб вести оборону / колаж: Главред: фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

У свіжому звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупаційні війська користуються дефіцитом боєприпасів в Україні та нездатністю Сил оборони вести достатню контрбатарейну боротьбу. Російська артилерія користується цим.

Аналітики ISW посилаються на звіт української організації з відкритих джерел Frontelligence Insight від 1 лютого. В ньому зазначається, що з кінця 2022 до початку 2023 року російські війська створювали стаціонарні артилерійські вогневі позиції на тривалий час, коли нестача боєприпасів обмежувала українські можливості контрбатарейної боротьби.

За даними Frontelligence, у січні 2024 року загарбники почали концентрувати свою артилерію подібним чином, що свідчить про повтор нестачі українськими військами артилерійських боєприпасів.

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"Головне управління розвідки повідомило, що українські війська іноді можуть завдавати ударів по російській артилерії, але загалом їм бракує боєприпасів для ведення ефективного контрбатарейного вогню. За даними фронтової розвідки, це дозволяє російській артилерії значною мірою знищувати населені пункти, що практично унеможливлює оборону населених пунктів українськими силами", - йдеться у звіті.

Крім того, Frontelligence зазначає, що, за даними Головного управління розвідки, багатьом українським безпілотникам не вистачає дальності польоту для ураження численних російських артилерійських установок, розміщених на відстані від 15 до 24 кілометрів від лінії фронту. Через це західні та українські офіційні особи нещодавно наголосили на потребі армії в артилерійських боєприпасах.

За даними ISW, нестача артилерійських боєприпасів та затримки у наданні західної безпекової допомоги, можуть створити невизначеність в оперативних планах ЗСУ, що спонукатиме українські війська до більшого використання боєприпасів.

"Це може змусити українські війська ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над тими ділянками, де обмежені територіальні втрати є найменш руйнівними", - йдеться у звіті ISW.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що полковник Сергій Сідорін розкрив деталі "гарячих" боїв під Бахмутом. Він повідомив, що Сили оборони утримують контроль над половиною цього населеного пункту. Заяви російських ЗМІ про захоплення Богданівки є неправдивими.

Офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров попередив про втрату звільнених міст. У війську стикаються з проблемами браку снарядів для БМП, танків, кулеметів, артилерії та ракетних систем залпового вогню - ситуація критична.

У ЗСУ спростували втрату Табаївки та повідомили, що 40 тисяч окупантів перейшли в наступ. Ілля Євлаш відзначив роботу ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку. За минулу добу знищили більше 228 окупантів і 75 зразків озброєння.

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