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"Усе дуже швидко закінчиться": експолковник КДБ назвав мету Путіна у війні

Олексій Тесля
13 лютого 2024, 02:05
Одна фраза Володимира Путіна розбиває всі його розмови про переговори, впевнений Сергій Жирнов.
Володимир Путін, Сергій Жирнов
Сергій Жирнов оцінив скандальне інтерв'ю Володимира Путіна / Скриншот

Полковник запасу КДБ, ексрозвідник, політолог і публіцист Сергій Жирнов оцінив імовірність того, що своїм інтерв'ю Такеру Карлсону диктатор Володимир Путін посилав сигнали республіканцям у США щодо можливості досягнення вигідних йому домовленостей після ймовірної перемоги Дональда Трампа.

"Так, це абсолютно явно простежується в інтерв'ю. Він сподівається, що республіканці виграють", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що Карлсон прямо його запитав про те, чи досяг Путін своїх результатів у війні, але Путін відповів негативно і довго розмовляв про "денацифікацію".

"І в цьому сенсі, це була єдина частина інтерв'ю, де Такер показав себе критично, кажучи про те, що Гітлер помер 80 років тому, ніяких нацистів уже нема, і, мовляв, що за дурницю ви нам тут несете. А далі Путін висловив надію, що американська сторона одумається і перестане допомагати Україні", - сказав він.

Співрозмовник зазначив, що це була доволі цікава фраза, тому що вона повністю показує справжні інтереси Путіна і розбиває всі розмови про переговори.

"Він сказав, що якщо США перестануть озброювати Україну, то все дуже швидко закінчиться. Грубо кажучи, РФ тоді розіб'є Україну, завоює її, і всі цілі будуть досягнуті, не сказавши про те, що потім сяде за стіл переговорів. Це був величезний прокол Путіна, тому що він озвучив свої справжні цілі", - додав Жирнов.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Жирнова Главреду:

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Раніше політолог розкрив користь від інтерв'ю Путіна для України. Інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону може спричинити позитивні зміни у ставленні Європи і НАТО до війни в Україні.

Нагадаємо, раніше вийшло інтерв'ю лідера Кремля Володимира Путіна, яке провів американський журналіст Такер Карлсон. У ньому Путін заглибився у своє бачення історії і заявив, що нібито РФ ще "не досягла цілей" у війні проти України.

Також представник ГУР Андрій Юсов вважає, що інтерв'ю диктатора Путіна журналісту Такеру Карлсону є спецоперацією РФ. Він зазначив, що Путін - "геополітичний божевільний", який розповідає дурниці про міжнародне право та історію і вирішує, якій нації існувати чи не існувати.

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Володимир Путін війна Росії та України Сергій Жирнов
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