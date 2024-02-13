"Може тривати роками": німецький експерт назвав кілька сценаріїв продовження війни

В Україні може початися війна низької інтенсивності, як це було після 2014 року. Тоді виникне ситуація "ні війни – ні миру", вважає експерт.

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Німецький експерт назвав кілька сценаріїв продовження війни в Україні/ корлаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Те, як далі розгортатимуться події на фронті, залежатиме від кількох факторів. Серед цих факторів, зокрема, постачання західної зброї, мобілізація в Україні, а також, можливо, зміна настроїв в українському суспільстві.

Таку думку висловив експерт Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP), доктор Штефан Майстер, повідомляє ТСН.ua. Він нагадав, що минулого року більшість українців були налаштовані воювати, аж поки усі російські окупанти не покинуть територію України. Але зараз ситуація змінюється, вважає експерт. Він зазначив, що люди розуміють, що війна може бути довгою і жорстокою.

Можливо доведеться почати переговори

Експерт зазначив, що підтримка України з боку Заходу зменшується, а кінця війни не видно. Тому, за його словами, є відчуття, що можливо в якийсь момент потрібно буде почати переговори, навіть якщо Україні це не подобається.

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Також ситуація на полі бою залежатиме і від того, наскільки Захід справді хоче збільшити виробництво зброї цього року.

"Якщо це станеться, то наступного року можливий новий український контрнаступ. Цього року це просто неможливо з рівнем нашого виробництва. Ми просто добре не готувалися. І ми маємо бути чесними в цьому. Також це залежить від спроможності українського опору, бо цього року ми також можемо побачити кілька спроб російського наступу. Я не думаю, що їм вдасться прорватися. Буде патова ситуація. Я не бачу дійсно великих змін на передовій цього року", − сказав доктор Штефан Майстер.

Він зазначив, що до кінця цього року можуть бути певні переговори після виборів президента США. За його словами, російський диктатор Володимир Путін чекає президентських виборів у США і сподівається, що Дональд Трамп повернеться. До цього Путін не піде на переговори.

Також експерт зазначив, що якщо з боку заходу – Європи та США – відбудеться якийсь прорив у виробництві зброї, то "наступного року можуть бути дійсно інші здобутки". Але якщо цього не станеться, то можливо доведеться вступити "в період дуже важких переговорів з російською стороною", сказав доктор Штефан Майстер.

Війна може стати такою, як було після 2024 року

Експерт зазначив, що він не вірить у довгу війну високої інтенсивності. На його думку, в Україні може початися війна низької інтенсивності, як це було після 2014 року. Тоді виникне ситуація "ні війни – ні миру".

"Думаю, це може закінчитися так, як це було після 2014 року, коли тривала війна низької інтенсивності. І, боюся, що це, можливо, більш реалістичний сценарій, що ми матимемо нову лінію фронту, війну низької інтенсивності вздовж цієї лінії фронту. І це може тривати роками. Ми вже бачили після 2014 року, як довго це може тривати в моделі війни низької інтенсивності. Я не вірю в мирну угоду на даний момент. Я б радше вірив у припинення вогню, яке не буде стабільним, та яке створить ситуацію "ні війни – ні миру", − сказав експерт Німецької ради з міжнародних відносин.

Війна в Україні

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ просунулися на трьох ключових напрямках фронту. Російські війська мають незначні просування на кількох напрямках.

Також раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що наступ на Авдіївку став для РФ катастрофою і назвав величезні втрати окупантів.

Нагадаємо, Сенат остаточно підтримав законопроєкт , у якому передбачається допомога Україні від США на $60 млрд. Далі законопроєкт вирушає до Палати представників.

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