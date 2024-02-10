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Якщо Україна програє війну, біженцями стануть ще 10 млн осіб - ЗМІ

Анна Ярославська
10 лютого 2024, 13:21
Німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримання своєї оборони до кінця 2024 року.
Біженці, ЗСУ, кордон
Біженці з України можуть вирушити до Німеччини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Якщо Україна програє війну, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Такі прогнози німецького федерального уряду публікує газета Welt am Sonntag.

Як пише видання, "у разі потенційного розпаду України німецький уряд припускає, що країну покинуть ще близько десяти мільйонів осіб". У цьому сценарії "переважна більшість біженців вирушить до Західної Європи, а Німеччина буде однією з країн призначення".

Welt am Sonntag зазначає, що німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримання своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року. Ситуацію ускладнює затримка в допомозі з боку США.

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Експерт із питань зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу ФРН Родеріх Кізеветтер у коментарі газеті закликав західні держави значно збільшити військову допомогу.

"Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масової втечі з України і поширення війни на країни НАТО стане набагато більш імовірним. У такому разі десять мільйонів біженців - це досить низький показник", - заявив він.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський вважає, що було б краще, якби гроші, які Захід виділяє, як соціальну допомогу українським біженцям, нараховувалися і розподілялися між ними за допомогою України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль повідомив, що 14 із 16 федеральних земель Німеччини домовилися про створення єдиної платіжної картки для біженців. Що відомо про цю карту, читайте в матеріалі: Німеччина обмежує використання соцдопомоги для українців: створять спецкарту.

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