Ситуацію в Бахмуті вдалося стабілізувати - Залужний

Валерій Залужний обговорив питання посилення української ППО з начальником Штабу оборони Великобританії.

Ситуацію в Бахмуті стабілізували / Колаж фото 28-я ОМБр імені Рицарів Зимового Походу, t.me/CinCAFU/338

Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських військових у Бахмуті. Однак бійці ЗСУ дають потужну відсіч та відбивають ворога. Нині ситуацію на Бахмутському напрямку вдалося стабілізувати. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

"Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку - найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати", - сказав Залужний.

Вони також обговорили посилення української ППО.

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"Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу", - додав Залужний.

Війна Росії проти України на Донбасі

Експерти американського Інституту вивчення війни раніше заявили, що окупанти РФ перехопили ініціативу в Луганській області і почали там свій наступ. Вони зафіксували посилення атак росіян уздовж лінії Сватове-Кремінна. Також ворог атакував оборонні рубежі сил оборони України та незначно просунувся вздовж адмінкордону Луганської та Харківської областей.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пізніше повідомив, що в регіоні почалося певне загострення. Фактично йдеться про частину масштабного наступу, який планували загарбники. Ворожі війська акцентували свої зусилля на Кремінському напрямку.

Також Сергій Гайдай розповів, що окупанти атакують на Кремінському напрямку, проте ЗСУ утримують ситуацію. За словами чиновника, російські війська ставлять перед собою завдання дійти до Лиману Донецької області.

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