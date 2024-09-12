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РФ обстріляла енергетичну інфраструктуру у шести областях України – Міненерго

Марія Николишин
12 вересня 2024, 13:28
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Минулої доби енергетики відновили живлення для 30 368 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.
РФ обстріляла енергетичну інфраструктуру у шести областях України – Міненерго
РФ обстріляла енергетичну інфраструктуру у шести областях України / колаж: Главред, фото: УНІАН

Минулої доби, 11 вересня, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що у Донецькій області внаслідок обстрілу підстанції було пошкоджено обладнання, знеструмлювалось кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.

У Сумській області внаслідок атаки дронів були знеструмлення підстанції та повітряних ліній, а також побутових та промислових споживачів.

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У Чернігівській області також внаслідок обстрілів знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 30 368 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень. Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 602 населених пункти", - додали в Міненерго.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

РФ обстріляла енергетичну інфраструктуру у шести областях України – Міненерго
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що енергетику України чекають нові ракетні та дронові атаки від Росії.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров говорив, що ситуація зі світлом взимку може бути дуже складною. Жителям Запорізької області слід готуватися до того, що світла не буде зовсім.

В свою чергу, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченк заявив, що в Україні об’єднана енергосистема і в ній є кілька слабких місць: Київ, Одеса і Харків, де взимку буде найгірша ситуація із електропостачанням.

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