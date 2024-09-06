Розслаблятися рано: прем'єр-міністр анонсував нові удари РФ по енергетиці

Шмигаль зазначив, що, на жаль, терористична і геноцидна політика РФ буде продовжуватись.

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Шмигаль попередив про нові удари РФ / Колаж: Главред, Фото: kmu.gov.ua., фото ua.depositphotos.com

Енергетику України чекають нові ракетні та дронові атаки від Росії. Тривожний анонс зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль..

"Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - заявив він.

Шмигаль зазначив, що, на жаль, терористична і геноцидна політика РФ буде продовжуватись.

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Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Водночас, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, захисні споруди на об'єктах НЕК "Укренерго" готові на понад 85%. На об'єктах, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча, але роботи тривають.

"Готовність об'єктів Укренерго - понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи тривають", - сказав Шмигаль.

Однак хорошою новиною є те, що в України є шанс пройти зиму без відключень світла, за умов відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру.

"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися. Ми вже знаємо, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - наголосив Шмигаль.

Як зекономити на електроенерії / Инфографика: Главред

Відключення світла через удари РФ - останні новини:

Експерт Кочетков сказав, чи будуть атаки щодня. РФ може здійснювати масовану ракетну атаку раз на місяць, а в проміжках між такими атаками 5-10 ракет запускати мало не щодня, застеріг експерт.

Сьогодні Укренерго здивувало заявою про відключення 7 вересня. Українців чекає позитивний сценарій, але з метою уникнення навантажень на електромережу, енергетики просять споживати електроенергію ощадливо.

Ба більше, Україна має шанс пройти зиму в нормальному режимі. Про це під час години запитань до уряду розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

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