Розслаблятися рано: прем'єр-міністр анонсував нові удари РФ по енергетиці

Енергетику України чекають нові ракетні та дронові атаки від Росії. Тривожний анонс зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль..
"Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - заявив він.
Шмигаль зазначив, що, на жаль, терористична і геноцидна політика РФ буде продовжуватись.
Хто такий Денис Шмигаль?
Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
Водночас, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, захисні споруди на об'єктах НЕК "Укренерго" готові на понад 85%. На об'єктах, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча, але роботи тривають.
"Готовність об'єктів Укренерго - понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи тривають", - сказав Шмигаль.
Однак хорошою новиною є те, що в України є шанс пройти зиму без відключень світла, за умов відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру.
"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися. Ми вже знаємо, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", - наголосив Шмигаль.
Відключення світла через удари РФ - останні новини:
Експерт Кочетков сказав, чи будуть атаки щодня. РФ може здійснювати масовану ракетну атаку раз на місяць, а в проміжках між такими атаками 5-10 ракет запускати мало не щодня, застеріг експерт.
Сьогодні Укренерго здивувало заявою про відключення 7 вересня. Українців чекає позитивний сценарій, але з метою уникнення навантажень на електромережу, енергетики просять споживати електроенергію ощадливо.
Ба більше, Україна має шанс пройти зиму в нормальному режимі. Про це під час години запитань до уряду розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
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