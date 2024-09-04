'Треба забути про потужні енергоблоки': яке майбутнє ядерної енергетики України - Кошарна

Майбутнє ядерної енергетики для України в післявоєнний період полягає в будівництві малих та середніх модульних реакторів, зазначає незалежний експерт.

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Чигиринська АЕС не потрібна - яке майбутнє ядерної енергетики України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Голова "Енергоатому" Котін ще у 2021 році під час одного із заходів за участю президента озвучував плани щодо будівництва дев'яти енергоблоків, 20 малих модульних реакторів та інших проєктів, зокрема добудову Чигиринської АЕС. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна

Ольга Кошарна впевнена, що жодних будівельних робіт не буде проведено ані на Хмельницькій АЕС, ані, тим більше на Чигиринській АЕС. Останній майданчик у занедбаному стані – майже без будівельних конструкцій, усе залишається на рівні котловану. Крім того, змінилося гідрогеологічне положення, тому в разі будівництва знадобляться додаткові дослідження.

"Майбутнє ядерної енергетики України в післявоєнний період - це малі та середні модульні реактори. По-перше, це менші капіталовкладення на етапі будівництва, по-друге, його швидко будувати (побудували, привезли з заводу, змонтували - і вже працює)", - говорить вона. відео дня

Експерт зазначає, що це відповідає планам з децентралізації та маневреності енергосистеми.

"Треба забути про великі потужні енергоблоки одиничної потужності", - резюмувала вона.

Хто така Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Будівництво Чигиринської АЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, "Енергоатом" розпочав підготовку до реалізації раніше проекту Чигиринської АЕС, зробивши перші кроки в цьому напрямку.

Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна прокоментувала можливість відновлення Чигиринської АЕС і оцінила перспективи цього проєкту. За її словами, Україні ця станція не потрібна, оскільки епоха гігантських атомних енергоблоків вже минула.

Кошарна також зазначила, що обмеження електропостачання триватимуть 3-4 роки в Україні. У більшості країн основними відновлюваними джерелами електроенергії є вітрові станції, тоді як в Україні близько 70% таких джерел складають сонячні електростанції.

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